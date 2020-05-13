Пособия - семьям, ремонт - ветеранам, продукты - нуждающимся

В прямом эфире

В конце апреля на ставропольском телевидении состоялась традиционная «прямая линия» с губернатором края. Большая часть заданных ему вопросов касалась социальной поддержки населения - в период действия режима самоизоляции эта тема стала особенно актуальной.

Владимир Владимиров внимательно слушал, давал конкретные ответы, подключал к разговору чиновников и своим примером продемонстрировал, что для правительства Ставрополья поддержка людей - приоритетное направление работы.

Несмотря на то, что бюджет края испытывает дополнительную нагрузку из-за мер противодействия коронавирусной инфекции, обязательства по социальным выплатам и зарплате бюджетников будут исполнены в полном объеме, подчеркнул губернатор.

Дополнительно в крае выделяются средства на доплаты медикам, работающим на «передовой» - там, где имеются зараженные новым вирусом. Также по поручению правительства края прорабатывается вопрос и о доплатах работникам социальной сферы при условии введения карантина в учреждениях минсоцзащиты СК.

На Ставрополье достаточно разнообразных мер поддержки, и правительство региона продолжает изыскивать возможности для новых. Главное, чтобы люди знали о своих правах и могли ими воспользоваться. Максимально информировать население - такую задачу губернатор в прямом эфире поставил перед руководителем министерства труда и социальной защиты населения СК.

Проволочек быть не должно

Всего на Ставрополье предоставляется 81 вид мер социальной поддержки, из них 34 - за счет средств краевого бюджета, ими пользуются около 900 тысяч человек. С 1 января все краевые меры проиндексированы на 3,8%, с 1 февраля на 3% - все федеральные.

Губернатор и глава минсоцзащиты СК на встрече в начале апреля.

Локальные акты, обеспечивающие механизмы выплат, в крае принимаются вовремя, в бюджет поступили все необходимые суммы, в том числе из федерального бюджета, так что проволочек в выплатах быть не должно, уверены в правительстве региона.

Отметим, на плановые социальные выплаты в бюджете края в настоящее время предусмотрено 20,46 млрд рублей, на 33,7% больше, чем в прошлом году.

Всего же на реализацию государственной программы СК «Социальная поддержка граждан» в бюджете края на 2020 год заложено более 24 млрд рублей, из которых более 15 млрд - краевые средства.

Перестройка работы

- Наша семья получает субсидию на оплату коммунальных услуг. Мы очень волновались, что не сможем вовремя подать документы на новый срок из-за режима самоизоляции. С большим облегчением узнали, что принято решение продлить его автоматически, - говорит Ирина Михайлова из Новопавловска.

Как уточнили в минсоцзащиты СК, если выплата назначенных пособий и субсидий по оплате ЖКУ должна приостановиться с 1 апреля по 1 октября, то собирать документы и подавать заявление не нужно, продление на следующие 6 месяцев произойдет автоматически. А вот если человек впервые обращается за пособием или приостановка выплат произошла до 1 апреля, подать заявление и документы в орган соцзащиты по месту жительства необходимо. Но сделать это можно дистанционно, выбрав удобный для себя способ.

Работа социальных служб в непростой период перестроена минсоцзащиты СК таким образом, чтобы оказывать максимальную поддержку, но при этом по возможности исключить лишние контакты. Также без общения со специалистами медико-социальной экспертизы продлевается на полгода инвалидность - для тех, у кого срок очередного переосвидетельствования должен наступить с 1 марта по 1 октября включительно.

Не оставили без внимания

Помимо выплаты пособий, осуществляются дополнительные меры соцподдержки, особенно тем, кто одинок и кому за 65.

- В эти непростые дни мы должны оказать нашим пожилым землякам ту помощь, в которой они нуждаются. Если ситуация с коронавирусом будет становиться серьезнее, ни один одинокий пенсионер не должен остаться без поддержки и внимания, - говорит Владимир Владимиров.

Минсоцзащиты организовало подворовые обходы во всех населенных пунктах края. Было опрошено более 350 тысяч человек и выявлено более 22 тысяч нуждающихся в помощи по доставке продуктов питания, лекарственных средств, товаров первой необходимости.

Отметим, что с 26 марта по решению правительства Ставропольского края для всех обслуживаемых граждан плата за услуги по доставке на период действия режима изоляции отменена. Сегодня во всех 32 центрах социального обслуживания открыты «горячие линии», на которых диспетчеры принимают заявки на оказание такой помощи. Работают ежедневно, включая выходные дни, с 8 утра до 10 часов вечера.

По состоянию на 8 мая, принято 10 737 звонков от граждан пожилого возраста, 7734 оказана помощь. Кроме того, 2753 заявки не относились к вопросам доставки предметов первой необходимости, но была оказана консультативная помощь, 250 заявок будут отработаны в следующие дни по согласованию с заявителями.

Доставку продуктов, лекарственных средств и товаров первой необходимости осуществляют 752 сотрудника центров соцобслуживания. Для организации доставки в отдаленные населенные пункты за социальными бригадами закреплен 61 автомобиль. Все доставщики - в масках, да и тем, кому помогают, тоже раздали индивидуальные средства защиты. Всего выдано порядка 310 тысяч медицинских масок, специально закупленных по поручению правительства края.

Не только ко Дню Победы

Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в крае не приурочена к праздникам - ее оказывают в течение года, комплексно, в зависимости от реальных нужд. Для этого в минсоцзащиты СК ведут мониторинг, все проблемы ветеранов решаются в приоритетном порядке.

Более 900 ставропольских ветеранов получили полезные подарки к празднику.

- Ежегодно различные социальные услуги в 32 центрах соцобслуживания населения края получают около 4000 ветеранов, а в стационарах в комфортных одноместных комнатах проживают 95 ветеранов, в том числе 10 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, - рассказали в минсоцзащиты СК. - Всем ветеранам обеспечивается увеличенный объем социально-бытовых и социально-медицинских услуг.

С 2012 года адресную социальную помощь на ремонт жилья получили более 3,5 тыс. ветеранов. В этом году из бюджета края выделено 30 миллионов рублей, что позволит отремонтировать жилье более 230 нуждающимся ветеранам. Уже получили выплаты по 5 тысяч рублей «дети войны», общий объем выделенных из бюджета края на эти цели средств составил 760 миллионов рублей.

Как рассказали в министерстве СК, в крае различные социальные выплаты получают более чем 220 тысяч краевых льготников старшего поколения. В их числе - труженики тыла, жертвы политических репрессий, ветераны труда, почетные доноры, военнослужащие, ставшие инвалидами в период боевых действий, члены семей погибших ветеранов боевых действий.

Больше и доступнее

Одно из важных направлений краевой социальной политики - поддержка семей с детьми, уверены в региональном минсоцзащиты. Сегодня им предоставляется 8 федеральных мер соцподдержки и 8 краевых. Пособия получают более 115 тысяч ставропольских семей, в которых воспитываются более 210 тысяч детей.

В этом году увеличились размеры многих видов помощи, а условия получения стали доступнее. В 2 раза увеличен по инициативе губернатора края размер ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, теперь он составляет 700 рублей. Для этого в бюджете края предусмотрено около 1,2 миллиарда рублей. До 9843 рублей увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и (или) последующего ребенка.

С января стало доступнее пособие на первенца - порог нуждаемости повысился с полутора до двух прожиточных минимумов, в этом году он составляет в крае 20 444 рубля на человека в семье. При этом срок предоставления выплаты увеличился - с полутора до трех лет. С начала года пособие получили более 12 тысяч семей.

Изменился и порядок ежемесячной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет, - выплата стала многократной.

Получить пособие на ребенка теперь проще.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С прошлого года минсоцзащиты СК реализует региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края». В рамках проекта поддержка семей предоставляется в зависимости от очередности рождения ребенка, что способствует повышению уровня доходов.

В 2020 году на реализацию регпроекта выделено более 3,5 млрд руб., в том числе более 97 млн руб. - из бюджета края. Нужно только заявление С 15 мая органы соцзащиты края начнут принимать заявления на новый вид поддержки для семей, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет. Соответствующий краевой закон, разработанный минтруда СК по поручению правительства края, был принят в апреле.

- Общая сумма потребности составляет 4,5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Край в порядке софинансирования выделяет 267 млн рублей, - уточнил Иван Ульянченко, руководитель минтруда и соцзащиты населения СК.

Выплаты начнутся уже в июне, с доплатой с 1 января. Размер ежемесячной денежной выплаты составит 4921 рубль 50 копеек. Впервые при назначении новой выплаты потребуется только заявление, подготовкой остальных документов займутся в органах соцзащиты.

Свое дело принесет доход

Еще одной действенной мерой стал социальный контракт, заключаемый в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края». Органы соцзащиты помогают малоимущим семьям открыть собственное дело и получать стабильный доход. Проблемы каждой семьи решаются индивидуально, в результате более половины участников не только преодолели трудную жизненную ситуацию, но и перестали относиться к категории малоимущих.

Как рассказал Иван Ульянченко, в прошлом году было заключено 95 социальных контрактов с семьями с детьми на общую сумму около 5 млн рублей, выделенных из краевого бюджета. Большая часть контрактов направлена на развитие личного подсобного хозяйства.

В этом году по поручению губернатора края финансирование увеличено в 2 раза - из бюджета края выделяется 20 млн рублей. Это позволит увеличить сумму контракта с 50 до 100 тысяч рублей и помочь вдвое большему количеству семей. Практика заключения социальных контрактов реализуется в крае с 2014 года, всего поддержку из краевого бюджета получили уже 490 семей.

Не выходя из дома

Поддержка нужна и тем, кто потерял работу. Если это произошло после 1 марта, обратившимся в службы занятости будет выплачиваться увеличенное пособие по безработице - 12 130 рублей.

По состоянию на конец апреля таких граждан в Ставропольском крае более 2 тысяч, а всего зарегистрировались 14,5 тыс. безработных. По информации минтруда СК, эти выплаты начислены получателям и уже поступают на их банковские счета. Кроме этого, с апреля по июнь одному из безработных родителей будет доплачиваться дополнительно 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Таким правом в крае воспользовались более 600 зарегистрированных.

Получить статус безработного, не выходя из дома, можно с помощью интерактивного портала trudvsem.ru, который полностью интегрирован с Единой системой идентификации и аутентификации.

На краевом портале www.stavzan.ru министерство открыло страницу «Содействие занятости женщин» в рамках реализации регионального проекта, направленного на поддержку тех, кто воспитывает детей в возрасте до трех лет и планирует вернуться к трудовой деятельности. Здесь можно удаленно подать заявление на переобучение и повышение квалификации.

А что в коробках?

Под эгидой правительства Ставрополья идет и благотворительная работа. Одной из первых крупных акций стала выдача продуктовых наборов социально уязвимым категориям граждан. Работу курирует минсоцзащиты СК в тесном взаимодействии с главами муниципальных образований, волонтерами и благотворительными фондами.

На учете в органах соцзащиты края состоят более 36 тысяч малообеспеченных пенсионеров, около 40 тысяч многодетных семей, около 16 тысяч одиноких матерей, около 7 тысяч семей с детьми-инвалидами и другие, кому также необходима помощь. Им и предназначаются наборы, в которые включены крупы, сладости, консервы, подсолнечное масло, макаронные изделия и мука.

Весь апрель и даже в майские праздники была организована посменная работа по формированию коробок, за сутки волонтеры разносили по три - пять тысяч продуктовых наборов.

- Качественные макароны и консервы. Эта помощь пришлась нам очень кстати, - рассказала Наталья Хромых, многодетная мама из Железноводска.

А 83-летняя Светлана Андреевна из Пятигорска расчувствовалась:

- Хочу сказать спасибо за продуктовый набор! До слез благодарна за внимание!

Наборы формировались за счет средств жертвователей Фонда социальной поддержки населения в рамках добровольческой благотворительной инициативы «Доброе сердце» и за счет пожертвований волонтеров-медиков.

Ранее за счет краевого бюджета были приобретены более 54 тысяч продуктовых наборов для семей с детьми школьного возраста из льготной категории. В общей сложности, по краю доставлено более 180 тысяч коробок с продуктами.

НА ЗАМЕТКУ

Краевой колл-центр (по всем вопросам, связанным с коронавирусом): 8 (800) 1000-768, круглосуточно. «Горячая линия» волонтерского центра (по заказу доставки продуктов и лекарств на дом для одиноко проживающих граждан старше 65 лет): 8-800-100-93-23, ежедневно, с 8.00 до 20.00.

СПРАВКА «КП»

Обратиться за назначением соцподдержки можно любым удобным способом: - лично в орган соцзащиты по месту жительства, - лично в МФЦ, - посредством почтовой связи, - через портал www.gosuslugi.ru. Узнать, полагается ли вам какой-либо из видов господдержки, можно в органах соцзащиты или в МФЦ по месту жительства, на сайте минсоцзащиты края www.minsoc26.ru.

КСТАТИ

Основные направления работы министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края обозначены госпрограммами СК: «Социальная поддержка граждан» и «Развитие сферы труда и занятости населения».

Кроме того, краевое министерство реализует три региональных проекта, входящих в национальный проект «Демография». Первый касается мер поддержки семьям с детьми, второй - направлен на создание системы повышения качества жизни граждан старшего поколения, а третий (реализуется с этого года) - на оказание содействия занятости женщинам, имеющим ребенка до 3 лет.

ВАЖНО!

До 31 декабря действует особый порядок расчета среднедушевого дохода для семей при назначении государственной социальной помощи, выплаты субсидии на коммунальные услуги, предоставлении бесплатного соцобслуживания. - Доходы граждан, признанных безработными на день подачи заявления, не учитываются, - пояснили в минсоцзащиты Ставрополья.