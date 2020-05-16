Бедствуют на «Ягуаре»: больше 20 депутатов Северного Кавказа оказались за чертой бедности

Депутаты Северного Кавказа отчитались, сколько с женами и детьми за 2019 год заработали и чем владеют. Некоторые, как выяснилось, бедствуют! Хотя разъезжают на элитных иномарках и живут во дворцах.

Быть депутатом в Дагестане – это ездить на «Ягуаре» и «Land Rover», декларируя 17 тысяч рублей

Один из самых нищих членов Народного собрания Марат Асланов владеет тремя авто. Судя по декларации с 17 тысячами ГОДОВОГО дохода, в месяц он получал в среднем по 1450 рублей. Зато в собственности у него квартира площадью 146 квадратов, Land Rover Range Rover-2013, Ягуар XF-2013 и Opel Combo-cvan 2008. Жена народного избранника заработала за 2019 год всего-то 134 тысячи. Но и на нее оформлена иномарка Land Rover Discovery Sport-2015. Правда, с оговоркой, что «авто стоимостью 1 750 000 рублей – это подарок».

Марат Асланов и Мухтар ОздеаджиевФото: Евгения СОКОРЕВА

Единоросс Хучбар Хучбаров в декларации указал 18 тысяч рублей (1500 рублей в месяц). Но в собственности у него земля под ИЖС (454 кв.м.), жилой дом, 1 этаж (87 кв.м.) и 2 этаж дома в 196 кв.м.

Всего по 20 тысяч за весь прошлый год заработали депутаты Мухтар Халалмагомедов и Магомед Асиятилов. Да, у первого указана одна только квартира в 150 квадратов в безвозмездном пользовании. Зато у второго при месячном заработке 1666 рублей в собственности земельный участок в 1600 квадратов и жилой дом размером 250 кв.м. Супруга Асиятилова, судя по отчету, не заработала ни рубля. Но владеет участком под административным зданием и производственными помещениями площадью 24 тысячи квадратов, землей под индивидуальное строительство (220 кв.м.) и небольшим домом в 62 квадрата.

На 2 тысячи больше – по 22000, задекларировали Юсуп Гамзаев – член 6-го созыва Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, и Сиражудин Гамидов из Комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи. Их жены указали нулевой доход. При этом семья Газаевых с 4 детьми живет в особняке площадью 350 кв.м., выделенном им в безвозмездное пользование. А у Гамидова в собственности два участка земли под ИЖС общей площадью больше тысячи квадратов, особняк размером почти 500 квадратов и жилой коттедж площадью 243 кв.м.

По 24 тысячи за весь 2019-й заработали и их коллеги. Это Эсенбулат Магомедов, вписавший в отчет особняк (467 кв.м.), 2 квартиры общей площадью 125 квадратов, 2 земельных участка по 912 квадратов и дачу (258 кв.м.). С оговоркой, что все это в безвозмездном пользовании, а не его собственность. А также член Комитета по межнациональным отношениям Джафар Абуев, у которого в собственности своя небольшая квартира (31 кв.м.) и еще одна квартира в безвозмездном пользовании (70 кв.м.). Кстати, последний воспитывает 6 детей, но о жене в декларации сведений нет.

Почти 30 тысяч рублей годового заработка указал Магомед-Султан Магомедов, владеющий на безвозмездной основе домом размером 732 кв.м. Супруга депутата заработала за прошлый год всего лишь 156 тысяч. Зато в собственности указала 3 участка под ИЖС (127 кв.м., 31 кв.м., 344 кв.м.), дом (201 кв.м.) и 3 квартиры (344 кв.м., 143 кв.м. и 172 кв.м.). При таком впечатляющем списке недвижимости автомобиля у семьи нет.

Самый бедный депутат Магомед Магомедов и Магомед-Султан Магомедов. Фото: Парламент республики

Мухтар Оздеаджиев задекларировал 109,8 тысячи годового заработка (9 тысяч рублей в месяц). Владеет при этом дачным участком площадью 500 кв.м., квартирой размером 75 кв.м., гаражом (24 кв.м.), автомобилем Lexus LX570 и еще одной квартирой площадью 69 кв.м., предоставленной в безвозмездное пользование.

А самым бедным членом Народного собрания Дагестана оказался Магомед Магомедов, который за весь прошлый год заработал всего-навсего 4 тысячи рублей (!!). А супруга – 1800! При общем месячном доходе в 483 рубля семья воспитывает двоих детей и содержит дом площадью 200 кв.м., предоставленный депутату в бессрочное пользование на безвозмездной основе.

Депутат Северной Осетии декларирует 12 тысяч, но владеет 6 особняками

У депутатов Северной Осетии минималка – 12 тысяч в год. Столько задекларировали Артур Гаглоев, Заур Битаров, Алан Догузов и Георгий Фадзаев. Своей собственности ни у кого нет. Но у жены Гаглоева с годовым доходом 320 тысяч рублей в собственности маленькая квартира (25 кв.м.), две нежилых постройки общей площадью 1,5 тысячи квадратов и два автомобиля Toyota Land Cruiser 200 и ЛАДА 2114.

Гаглоев и Фадзаев. Фото: Парламент республики

А у Фадзаева земля общей площадью свыше гектара и особняк размером 430 кв.м. Опять-таки, есть оговорка – все это предоставлено в пользование. Депутат Георгий Козаев тоже заработал всего 12 тысяч. Выходит, всего на 1000 рублей в месяц он умудряется содержать указанные в отчете грузовые автомобили КРАЗ 3250 и МАЗ 63171, землю (485 кв.м.), 6 особняков общим размером в 3 тысячи кв.м., 2 квартиры общей площадью 126 кв.м и нежилое здание (2238 кв.м.).

Сосланбек Битаров и Габуев Руслан. Фото: Парламент республики

Ненамного, но богаче Сосланбек Битаров, заработавший за прошлый год всего лишь 72 тысячи рублей. Зато его жена указала 6 млн дохода, Volkswagen Tiguan, жилой дом (115 кв.м.), нежилое помещение (149 кв.м.) и три квартиры общей площадью 162 кв.м. Другой депутат Георгий Казбеков с годовым заработком 92,4 тысячи (7704 рублей в месяц) задекларировал в собственности землю (478 кв.м.) и особняк (426 кв.м.), помимо которых у него в пользовании еще два дома площадью 114 и 79 кв.м. Жена депутата за 2019 год ничего не заработала. При таком небольшом заработке семья не только содержит солидную недвижимость, но еще воспитывает троих детей.

Интересно, что осетинский депутат Руслан Габуев с 253 тысячами годового заработка занимается животноводством, сельским и рыбным хозяйством. Из декларации следует, что он владеет двумя участками площадью 82 га и 2108 кв.м., рыборазведенческим сооружением (25 га), нежилыми зданиями (1049 и 192 кв.м.), животноводческой фермой (768 кв.м.), легковушкой НИВА, двумя тракторами МТЗ-80 и трактором Т-150. Помимо этого в пользовании у него дом (140 кв.м.) и земля (2300 кв.м.).

В Кабардино-Балкарии депутат «выживает» на 3500 рублей в год

Депутат парламента КБР Абрегов Адиб за весь 2019 год заработал каких-то 3500 рублей. Своей собственности у него нет. Указаны только дом площадью 373 кв.м. и земля (875 кв.м.) в пользовании. Зато на жену Абрегова оформлены 3 участка под ИЖС размерами 846, 875 и 756 кв.м., два дома (375 и 63 кв.м.), две иномарки AUDI Q5 и Mercedes-Benz G500. Это при том, что за весь прошлый год она заработала всего 128 тысяч рублей.

Абрегов Адиб и Аслан Алтуев. Фото: Парламент республики

На 500 рублей больше (4000 рублей) вписал в колонку «доход за 2019 год» Аслан Алтуев. У которого в отчете также нет своей собственности. Впрочем, у супруги депутата с доходом 1 млн рублей есть земля под ИЖС (616 кв.м.), земля под ТЦ (108 кв.м.), торгово-офисный комплекс (500 кв.м.), громадный дом (403 кв.м.) и квартира (32 кв.м.).

Кстати, у их коллеги Далхата Байдаева со скромным годовым доходом 296 тысяч в собственности Nissan Qashqai и Lexus GХ 470. А депутат парламента Кабардино-Балкарии и гендиректор «Промстрой» Алексей Войтов за 2019 год заработал всего-то 180 тысяч. Но указал в декларации две квартиры (162 и 73 кв.м.), а также участок в 2 тысячи квадратов для ведения подсобного хозяйства. У его супруги с годовым доходом 61 тысяча в собственности участки общей площадью свыше 1,2 тысяч, нежилое помещение в 200 кв.м. и квартира (162 кв.м.) в пользовании с 2008 года.

Машины Далхата Байдаева и самый бедный депутат Илья Дроздов с авто жены.Фото: Евгения СОКОРЕВА

А вот в Думе Ставрополья самый бедный депутат Илья Дроздов с годовым заработком 132 тысячи рублей, у которого нет вообще ни недвижимости, ни авто. Но зато его супруга задекларировала свыше 8 млн рублей, дом (343 кв.м.), нежилую постройку (119 кв.м.), землю (745 кв.м.), а также иномарку Lexus GX460.