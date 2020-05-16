2020-05-16T19:19:38+03:00
Общество

Кадыров подписал указ о снятии самоизоляции в Чечне

Глава региона сообщил, что первый этап снятия ограничений начнётся 16 мая
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рамзан Кадыров подписал указ о выходе из режима самоизоляцииРамзан Кадыров подписал указ о выходе из режима самоизоляцииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров подписал указ о поэтапном снятии самоизоляции в Чечне. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам главы республики, Чечня идёт в лидерах по реализации мер борьбы с коронавирусом. Эпидситуация в регионе меняется в лучшую сторону. Следовательно, можно приступать к снятию ограничений.

— Я подписал указ о снятии ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции. Первый этап продлится до 27 мая. Отмечу сразу, что режим самоизоляции и пропускной режим для населения пока сохраняется. Свободно посещать общественные места, торговые центры, проводить массовые мероприятия можно будет только на третьем этапе. А пока продолжаем оставаться дома! — написал Кадыров.

Сначала в Чечне откроются лишь мелкие точки розничной торговли, автосервисы, мойки и заправки. Естественно, жителям разрешено их посещать при необходимости.

— Я призываю всех строго придерживаться поэтапного плана. Только так мы сможем более грамотно и безболезненно прийти к обычному ритму жизни. Берегите себя и своих близких! — резюмировал глава Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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