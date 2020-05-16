2020-05-16T19:27:22+03:00
Общество

Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих в магазинах и аптеках в период самоизоляции

Духовное управление мусульман старается поддерживать жителей республики и врачей в период пандемии
Андрей ФАДЕЕВ
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Представители муфтията оплачивают покупки попавших в трудную ситуацию дагестанцевПредставители муфтията оплачивают покупки попавших в трудную ситуацию дагестанцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Муфтият помогает малоимущим дагестанцам, оплачивая их долги в продуктовых магазинах и аптеках. Таким образом духовная организация подаёт пример поведения в священный месяц Рамадан.

На данный момент благотворительные акции были проведены в Цумадинском, Хасавюртовском, Кизлярском, Новолакском и других районах. Представители муфтията посещают больницы, где лежат заражённые коронавирусной инфекцией, передавая врачам необходимые медицинские средства, препараты и аппаратуру. Так, табасаранской больнице был передан кислородный концентратор, необходимый пациентам.

Кроме того, представители духовной организации пытаются оказать поддержку простым малоимущим людям, которые в тяжёлый период вынуждены брать продукты или дорогостоящие лекарства в аптеках в долг.

— После посещения больниц с благотворительной миссией, по традиции, представители Муфтията заходят в продуктовые магазины и аптеки, чтобы выплатить долги людей, которые попали в трудную ситуацию в период пандемии. К нашей инициативе, нередко, присоединяются владельцы магазинов. Так в Хасавюрте хозяин аптеки простил все задолженности местным жителям,облегчив положение нуждающихся, — сообщили в пресс-службе Муфтията республики.

Напомним, что с 23 апреля по 23 мая исламский мир живёт по традициям священного месяца Рамадан. Помимо строгого поста и ночных молитв в это время особенно поощряются добровольные дары — садака. И Муфтият пытается показать благой пример всем мусульманам республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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