2020-05-19T13:30:53+03:00
Общество

«Машук» круглый год

На Ставрополье началось строительство одного из трех крупнейших в России молодежных образовательных центров
Анна БОРИСОВА
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Глава минстроя края проводит совещание с подрядчиком. Фото: пресс-служба губернатора СК.Глава минстроя края проводит совещание с подрядчиком. Фото: пресс-служба губернатора СК.
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Молодым ставропольцам повезло

О том, что в Ставропольском крае будет построен образовательный центр для молодежи федерального уровня, стало известно еще в прошлом году, когда правительство СК начало реализацию нацпроекта «Образование». Во входящем в его состав федеральном проекте «Социальная активность» отдельной строкой названы три создаваемых в России центра: «Сенеж» в Подмосковье, «Таврида» в Крыму и «Машук» на Ставрополье.

Старт строительным работам был дан в Пятигорске в марте.

- Создание образовательного центра «Машук» - один из главных результатов регионального проекта «Социальная активность», который реализует правительство края, - рассказал Егор Басович, руководитель управления по молодежной политике аппарата правительства Ставропольского края. - Сам факт строительства такого уровня у нас в крае впечатляет. Еще больше вдохновляют те возможности, которые откроются перед нашей молодежью! Комфортные условия для проживания и обучения, высокотехнологичное оснащение и опытные наставники позволят молодым людям со Ставрополья, а также из СКФО учиться, расширять свои знания и компетенции, причем не только в плане молодежной политики - абсолютно по всем актуальным направлениям. Я считаю, Ставропольскому краю очень повезло.

Встречаемся летом, учимся весь год

Ставропольская молодежь сегодня - почти четверть населения края. Правительство Ставрополья использует самые разные форматы в рамках госпрограммы СК «Молодежная политика», чтобы помогать молодым людям строить успешное будущее.

В их числе - форум «Машук», который каждое лето проводится в окрестностях Пятигорска. За 10 лет более 20 тысяч молодых людей Ставрополья и Северного Кавказа получили новые знания, опыт, поддержку, более 2 тысяч инициатив, имеющих высокую социальную значимость, отмечены грантами и воплощены в жизнь. Самое большое представительство на форуме традиционно у ставропольской делегации. Неделя работы в рамках форума для участников каждой смены становится, по сути, путевкой в жизнь. Два года назад здесь впервые побывал президент России Владимир Путин и высоко оценил потенциал «Машука» как образовательной площадки.

Развитием идей форума стало предложение правительства Ставропольского края о создании круглогодичного центра «Машук», и оно получило одобрение президента.

- Сегодня этот центр создается совместными усилиями краевой и федеральной власти. Он рассчитан на 300 человек единовременного пребывания и за год сможет принять несколько тысяч молодых людей. При этом молодежный форум будет по-прежнему встречать гостей каждое лето в палаточном городке, - уточнил Егор Басович.

Стройка под контролем

Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» - один из самых значимых социальных объектов, возводимых в крае.

Строительство ведется на территории бывшего пионерского лагеря с таким же названием. В XX веке лагерь радовал ставропольских детей летними сменами среди зелени у подножия горы Машук. В 90-е годы все пришло в упадок, стены корпусов обветшали, клумбы и дорожки заросли. Территория несколько раз переходила из рук в руки, но владельцы-временщики оставляли после себя лишь хлам.

Первое, что пришлось сделать строителям, - вывезти с участка несколько тысяч тонн мусора.

Стройку взял под личный контроль губернатор края. В конце апреля он побывал на стройплощадке и обсудил ход работ с руководством города, строительной отрасли края, компании-подрядчика. Глава края акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения природоохранного законодательства и обеспечения комфорта для местных жителей.

- Это развитие нашей работы по объединению молодежи из разных регионов здесь, на Машуке. Ее итоги предопределили появление здесь такого центра. Это большая гордость, но она не должна затмевать глаза. Мы с большой ответственностью должны относиться к тому, что здесь будем делать, - сказал Владимир Владимиров.

Новое на месте старого

Одним из основных условий строительства центра еще на стадии проектирования было возведение новых зданий на месте существовавших ранее.

В составе центра «Машук» будет несколько корпусов. Самый большой сможет вмещать до 600 человек одновременно. Здесь разместятся учебные кабинеты, трансформируемый зал, библиотека-медиатека с читальным залом, зоны для коворкинга, помещения для индивидуальных занятий и кабинет программирования. Также будут построены три спальных корпуса (на 24, 37 и 139 мест), столовая с универсальным спортивным залом, административно-хозяйственные здания и два КПП.

Проектная документация была выполнена на средства краевого бюджета - 85 млн рублей. Она прошла государственную экспертизу, о чем было выдано соответствующее заключение.

Как рассказал Валерий Савченко, министр строительства и архитектуры Ставропольского края, проект реализуется министерством в несколько этапов. К осени следующего года должны быть возведены здание образовательного центра, столовая, самый большой спальный корпус, котельная и один КПП, а также выполнено благоустройство территории. -

На эти работы выделено почти 1,5 млрд рублей, в том числе около 20 млн рублей на условиях софинансирования из краевого бюджета, - рассказал Валерий Анатольевич.

Остатки старых стен уже убраны, площадка расчищена, частично выполнены земельные работы. Ведется устройство фундамента здания, в котором разместятся столовая и спортзал.

Экран поставить, деревья сохранить

Территория нижнего лагеря «Машук» - улица Пионерлагерная, 8 В, в поселке Энергетик - никогда не входила в границы памятника природы «Гора Машук», особо охраняемой зоны. Проведенные инженерно-экологические изыскания это подтверждают.

Тем не менее проектом предусмотрен целый комплекс природоохранных мероприятий. На стройплощадке будут установлены шумозащитный экран для снижения уровня шума работающей спецтехники, а также фильтры для очистки поверхностных стоков в местах автостоянки.

По поручению губернатора на стройплощадке внимательно следят за сохранностью деревьев. Поскольку новые объекты размещаются на месте старых зданий, то большая часть деревьев и не могла пострадать от застройки. Однако судьбу небольшой части еще предстоит решить. Как рассказал руководитель минстроя, сначала такие деревья обследует специализированная организация, с которой заключат договор. Сухие будут убраны, живые - пересажены на новые места.

СПРАВКА «КП»

Региональный проект «Социальная активность» на Ставрополье в цифрах

Как рассказали в управлении по молодежной политике, в 2019 году:

- более 78 тысяч школьников и студентов приняли участие в деятельности общественных объединений в школах, колледжах и вузах;

- 219 тысяч молодых людей зарегистрированы в качестве добровольцев; - более 30% ставропольской молодежи вовлечены в творческую деятельность;

- созданы два центра поддержки добровольчества;

- по результатам федерального конкурса «Регион добрых дел» заявка правительства Ставропольского края признана победителем, и регион получил самую крупную субсидию в стране - более 9 млн рублей. Эти деньги пойдут на развитие молодежного добровольческого движения в крае.

КСТАТИ

Во время расчистки стройплощадки были найдены альбом со снимками из жизни пионерлагеря, скульптура пионера, фигуры орла и крокодила. Старые снимки решено поместить в будущий музей молодежного центра, а скульптуры отреставрируют и используют при благоустройстве территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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