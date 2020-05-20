В России завели первое уголовное дело о женском обрезании

Следственный комитет по Ингушетии требует проверить частную клинику, где делали обрезание клитора у 9-летней девочки Аиши. Ранее по этому факту возбудили уголовное дело, материалы уже находятся в суде, передает представитель "Правовой инициативы".

- Пока среди обвиняемых лишь детский гинеколог Изаня Нальгиева, которая провела процедуру женского обрезания против воли ребенка, - уточняют правозащитники.

История произошла в июне 2019 года. Отец на выходные забрал детей у бывшей жены Лины. Для женщины это была радость - мужчина редко общался с семьей, а тут такая инициативность. И она без задней мысли отвезла сына с дочкой в Магас, но на следующий день детей вернули обратно. Платье Аиши было в крови - ей сделали женское обрезание.

- Дочь рассказывала, что утром, пока папа еще спал, мачеха взяла ее и отвезла в эту клинику. Там по субботам вела прием детский гинеколог Нальгиева. Она спросила мачеху: "Вы мама?". Та ответила: "Я ей почти как мама". И все. Никто никаких документов не проверял, - рассказала Лина корреспонденту "Комсомольской правды".

Аише сделали операцию насильно. Сначала обманули, что укол, от которого она настоятельно отказывалась, спасет ее от смерти. А потом, когда провели инъекцию, врач, мачеха и третий человек силой уложили девочку в кресло и провели обрезание клитора. После отец дал сыну 500 рублей и велел на маршрутке возвращаться домой.

Прейскурант частной клиникиФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Сейчас проходит уголовное разбирательство. Врачу Нальгиевой вменяют третью часть 115 статьи УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИНЦИДЕНТЕ

Втайне от всех папа отправил 9-летнюю дочь на обрезание. Чтобы не возбуждалась

"От многих фактов в этой истории волосы встают дыбом. Сложно осознавать, что это у нас в стране еще живут по каким-то горным законам. Отец Аиши даже не был вписан детям в свидетельство о рождении. Брак между Линой и им не был оформлен в ЗАГСе. Получается, он вообще не имел права осуществлять с ребенком какие-либо медицинские манипуляции" (репортаж kp.ru)