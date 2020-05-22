Контртеррористическая операция идет в Дагестане

В Дагестане идёт антитеррористическая операция. Спецслужбы работают в лесных массивах Хасавюртовского района рядом с сёлами Муцалаул и Гоксув. Введён режим КТО.

По данным источника «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах, утром 22 мая в Хасавюртовском районе Дагестана стартовала контртеррористическая операция. Введён режим КТО, перекрыта дорога в села Муцалаул и Гоксув.

Поиски боевиков шли в лесистой местности. Сейчас дислокация террористов обнаружена. Идёт операция по нейтрализации членов бандподполья.

— На этот раз речь идёт не о борьбе с остатками какой-то группировки. Совсем недавно несколько молодых людей, вероятно завербованные террористической организацией, ушли в лес. С тех пор шёл их поиск, — сообщил собеседник «Комсомолки».