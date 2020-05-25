Антифеминиста и организатора "Мужского государства" проверит молодежь Чечни

Создателем группы "Мужское государство" - Владиславом Поздняковым - заинтересовались молодые парни из Чечни. Мужчина устраивал травлю женщин и гомосексуалистов в сети, порой - высказывал националистические идеи. Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев пообещал разобраться в ситуации и, если найдет нарушения, обратиться в правоохранительные органы.

- Если мы увидим, что там действительно есть разжигание какой-то межнациональной розни или по гендерному признаку, то мы сами можем даже обратиться и попросить правоохранительные органы разобраться в этом случае, - сказал Тапаев.

Как отметил чеченский общественный деятель, Поздняков - лидер мнений, если может устраивать массовую травлю в сети. О его действиях должна знать полиция, уверен Тапаев.

По мысли Поздянкова, идеальная форма устройства страны - национал-патриархат. Парень выкладывал ролики в им созданной группе. Содержание видео зачастую было очень пугающим и провокационным: например, он заставлял девушку на коленях извиняться перед мужчинами и передавать привет "Мужскому государству". Позже, во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, активист устроил травлю против русских девушек, которые заигрывают с иностранными болельщиками.

Основатель «Мужского государства» - 27-летний Владислав Поздняков.Фото: Личная страница Вконтакте

ОТРЫВОК ИНТЕРВЬЮ

Ранее журналист "КП" Алексей Иванов пообщался с представителем "Мужского государства" Константином Михайловым. Член сообщества рассказал о главных идеях группы.

- Какая вам разница, с кем встречается чужая девушка: с русским или с иноверцем?

- К иноверцам у нас претензий никаких. Нас задел тот факт, что русские девушки общаются с какими-то туристами. Мы не нацисты, а националисты. Речь шла именно об иностранцах.

- То есть отношения русской девушки и кавказца вас никак не напрягают?

- Тоже, наверное, не очень. Свои должны быть со своими. Чтобы не было кровосмешения. Это влияет на здоровье нации, и рано или поздно она так вымрет. Чисто русских людей уже не будет.

- Ваш национал-патриархат, если честно, напоминает Чечню...

- Очень хороший пример. В Чечне дают прекрасное воспитание молодежи. Они уважают старших, знают, что можно, а что - нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как «Мужское государство» учило хлюпиков Родину и баб не любить

150-тысячная армия антифеминистов грозила выплеснуть свой протест на улицы. Оказалось, это просто пшик (репортаж kp.ru)