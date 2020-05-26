Из облезлого скелета — в львицу: преображение породистой собаки, замученной бесконечными родами

Алабай — одна из древнейших пород. Крепышей с их особенной красотой и мощью не спутать с другими. Жаль, на Северном Кавказе великанов не ценят — разве что в смысле наживы. «КП» не раз писала про кровавые собачьи бои и брошенных калек. Но эта история всего об одной собаке, в которой пару месяцев назад вы не узнали бы алабая. Животное не выглядело гордым созданием — это был замученный скелет, уставший выть от боли. За ее судьбой следили тысячи человек в Instagram. А спасением занималась целая команда волонтеров и ветеринаров из разных городов России. Подробнее — в нашем материале.

Невероятное перевоплощение. Альмира стала не просто симпатягой, но звездой!

Бросили умирать, когда перестала рожать

Альмиру — так назвали собаку, подобрали в Нальчике 1 марта. Облысевший клубок с выпавшей маткой лежал в жухлой траве за гаражами. Позже выяснится, это заводчики замучили животное частыми родами. И решили, что выбросить инвалида — решение всех проблем.

На приветствие волонтера собака тогда встала и, качаясь, подошла. Животное доверчиво уперлось носом в ладонь — волонтеры умывались слезами:

Первое фото Альмиры

Увезли лечить в Москву

В Кабардино-Балкарии нет того оборудования и препаратов, что могут спасти такую «тяжелую» собаку. 2 марта Альмиру отправили в Москву, где ее ждала 29-летняя волонтер Елизавета Болкова со своей командой.

Начался экстренный сбор донорской крови для операции — люди везли в клинику своих здоровых питомцев. Врачи чудом, но вытащили великаншу с того света. Истощенное животное весило жалкие 30 кг, болело пироплазмозом, демадекозом и отказывалось от еды. Но собака по-настоящему хотела жить, о чем рассказывает ее куратор Лиза: «Она какая-то неземная, невероятно сильная!»

После операции собака почувствовала себя намного лучше.Видео: www.instagram.com/takeakitty/

«Деловая колбаса» впервые завиляла хвостом

Через неделю Альмира начала гулять. Хотя и не горела желанием вылезать из уютного гнездышка в клинике — тем более в плохую погоду. Волонтеры прямо-таки уговаривали эту «деловую колбасу» двигаться. Чтобы не замерзла, одевали в костюмчики:

Видим, большой охоты гулять на улице нет. Но это было частью лечения!

Вот только показатели здоровья все время качались от «стабильных» к «тревожным». Даже в конце марта не решались говорить, что все позади. Хотя внешне Альмира цвела. В глазах блестела необыкновенная радость, свойственная только по-настоящему благодарным собакам. Особенным стал день, когда она впервые завиляла хвостом. Тогда-то все поняли — собака пошла на поправку.

Небо и земля! Только посмотрите, как изменилась собака в заботливых руках!.Автор: куратор Инна (www.instagram.com/fainnach/)

Альмира ищет дом

В апреле Альмиру, наконец, выписали. И ее приютила волонтер Инна.

Красотка передает всем привет

В загородном доме красотка прожила до недавних пор, соседствуя с еще шестью собаками. Каждый ее день поражал всех, кто следит за ней с первых дней.

Красотка на прогулке.Автор: куратор Инна (www.instagram.com/fainnach/)

А таких — тысячи человек со всей страны. Многие из того самого Нальчика, где ее нашли.

Сегодня жизнерадостная собака ищет дом и любящих хозяев.