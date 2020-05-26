2020-05-26T16:36:14+03:00
Дом. Семья

Из облезлого скелета — в львицу: преображение породистой собаки, замученной бесконечными родами

Алабая выбросили заводчики, доведя до полусмерти [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Красотка упорно боролась за жизнь. Фото: www.instagram.com/takeakitty/Красотка упорно боролась за жизнь. Фото: www.instagram.com/takeakitty/
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Алабай — одна из древнейших пород. Крепышей с их особенной красотой и мощью не спутать с другими. Жаль, на Северном Кавказе великанов не ценят — разве что в смысле наживы. «КП» не раз писала про кровавые собачьи бои и брошенных калек. Но эта история всего об одной собаке, в которой пару месяцев назад вы не узнали бы алабая. Животное не выглядело гордым созданием — это был замученный скелет, уставший выть от боли. За ее судьбой следили тысячи человек в Instagram. А спасением занималась целая команда волонтеров и ветеринаров из разных городов России. Подробнее — в нашем материале.

Невероятное перевоплощение. Альмира стала не просто симпатягой, но звездой!

Невероятное перевоплощение. Альмира стала не просто симпатягой, но звездой!

Бросили умирать, когда перестала рожать

Альмиру — так назвали собаку, подобрали в Нальчике 1 марта. Облысевший клубок с выпавшей маткой лежал в жухлой траве за гаражами. Позже выяснится, это заводчики замучили животное частыми родами. И решили, что выбросить инвалида — решение всех проблем.

На приветствие волонтера собака тогда встала и, качаясь, подошла. Животное доверчиво уперлось носом в ладонь — волонтеры умывались слезами:

Первое фото Альмиры

Первое фото Альмиры

Увезли лечить в Москву

В Кабардино-Балкарии нет того оборудования и препаратов, что могут спасти такую «тяжелую» собаку. 2 марта Альмиру отправили в Москву, где ее ждала 29-летняя волонтер Елизавета Болкова со своей командой.

Начался экстренный сбор донорской крови для операции — люди везли в клинику своих здоровых питомцев. Врачи чудом, но вытащили великаншу с того света. Истощенное животное весило жалкие 30 кг, болело пироплазмозом, демадекозом и отказывалось от еды. Но собака по-настоящему хотела жить, о чем рассказывает ее куратор Лиза: «Она какая-то неземная, невероятно сильная!»

После операции собака почувствовала себя намного лучше.Видео: www.instagram.com/takeakitty/

«Деловая колбаса» впервые завиляла хвостом

Через неделю Альмира начала гулять. Хотя и не горела желанием вылезать из уютного гнездышка в клинике — тем более в плохую погоду. Волонтеры прямо-таки уговаривали эту «деловую колбасу» двигаться. Чтобы не замерзла, одевали в костюмчики:

Видим, большой охоты гулять на улице нет. Но это было частью лечения!

Видим, большой охоты гулять на улице нет. Но это было частью лечения!

Вот только показатели здоровья все время качались от «стабильных» к «тревожным». Даже в конце марта не решались говорить, что все позади. Хотя внешне Альмира цвела. В глазах блестела необыкновенная радость, свойственная только по-настоящему благодарным собакам. Особенным стал день, когда она впервые завиляла хвостом. Тогда-то все поняли — собака пошла на поправку.

Небо и земля! Только посмотрите, как изменилась собака в заботливых руках!.Автор: куратор Инна (www.instagram.com/fainnach/)

Альмира ищет дом

В апреле Альмиру, наконец, выписали. И ее приютила волонтер Инна.

Красотка передает всем привет

Красотка передает всем привет

В загородном доме красотка прожила до недавних пор, соседствуя с еще шестью собаками. Каждый ее день поражал всех, кто следит за ней с первых дней.

Красотка на прогулке.Автор: куратор Инна (www.instagram.com/fainnach/)

А таких — тысячи человек со всей страны. Многие из того самого Нальчика, где ее нашли.

Сегодня жизнерадостная собака ищет дом и любящих хозяев.

Из облезлого скелета в звезду: история собаки в одном видео.Автор: www.instagram.com/takeakitty/

ИСТОЧНИК KP.RU

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