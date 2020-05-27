«Отказывались лечить»: от коронавируса умерла женщина из КЧР, которой по ошибке онкологов удалили грудь

От коронавируса умерла 60-летняя Муслимат Тохтаулова из Карачаево-Черкесии — жертва непутевых врачей, спутавших укус паука с онкологией. Это ей в 2008 году по ошибке удалили грудь, матку и провели 18 курсов химеотерапии. Женщине поставили неверный диагноз «отечно-инфильтративная форма рака» и запугали скорой смертью, если та откажется лечиться. В итоге онкологи «залечили» Муслимат Идрисовну до 2 группы инвалидности. Узнав правду, она решила — «накажу врачей». Но скончалась за два дня до очередного суда. Прошли 12 лет борьбы, и никто так и не понес серьезное наказание. Наоборот — горе-врачи заслужили повышение.

История Муслимат потрясла всю страну, но так и не завершилась

- Муслимат пробыла в больнице всего 2 дня — не хотели госпитализировать. Мы подключали знакомых, родственников. Ее дочь звонила главному врачу в городскую больницу. Отказывались лечить. Даже КТ проходила сама — платно. Обследование показало 25% поражения легких. Только после этого ее забрали в госпиталь. Муслимат не стало 25 мая, - рассказала «КП-Северный Кавказ» близкая подруга героини Алла Русакова.

«КП» общалась с Муслимат Идрисовной 1 мая. Вместе мы ждали суд, который откладывали снова и снова из-за пандемии COVID-19. Обвиняемая — хирург-гинеколог Фатима Болатчиева. Она оперировала Муслимат. Как рассказала Алла, именно ее коллеги первыми сообщили в суд о смерти истца:

- Надеялись, дело закроют. Но мы не позволим. Дочь Муслимат Марина мне сказала: «Мама ограждала нас, но это мой долг. Я продолжу бороться за нее».

В октябре прошлого года Тохтаулова делилась с «КП» радостной новостью, что выиграла первый за 11 лет гражданский иск, отсудив 1 млн рублей компенсации. Но не деньгам так восторгалась героиня. Муслимат говорила: «Дело принципа было наказать, не за деньги я судилась».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Вместо тюрьмы - повышение: закрыто дело онкологов, по ошибке удаливших грудь пациентке в Карачаево-Черкесии

Абсолютно здоровая Муслимат Тохтаулова перенесла 18 курсов химиотерапии и стала инвалидом, но компенсацию присудили врачу [эксклюзив Kp.ru]