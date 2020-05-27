В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали, что россияне продолжают забирать валюту из банков

По данным Центрального банка, за период с января по май россиянами был снят почти весь объем валюты, накопленный за 2019 год.

Это обусловлено рядом причин: если в марте это была паника, вызванная колебаниями на валютных рынках, и ожидаемым ростом цен на потребительские товары, то в апреле причиной стала низкая доходность валютных накоплений и сокращение банками линеек подобных вкладов.

При этом нельзя сказать, что закрытие валютных вкладов напрямую связано со снижением уровня дохода граждан, поскольку только в Сбербанке рублевые вклады в апреле выросли на 373 млрд. рублей, составив 11,6 трлн. рублей.

- Часть граждан, вкладывающих средства в валюте, рассчитывали на отдых в зарубежных странах, однако сейчас, когда отдых зарубеж откладывается, в связи с пандемией, россияне стали активно переводить сбережения в рубли. Вполне возможно, что вся сложившаяся ситуация позволит в этом году пополнить бюджет внутристрановой туристской отрасли, - считает Шмыгалева Полина, заведующая кафедрой Ставропольского филиала РАНХиГС.