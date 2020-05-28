2020-05-28T16:43:56+03:00
Общество

Вячеслав Битаров подписал указ о продлении режима самоизоляции в Северной Осетии

Глава республики считает, еще рано возвращаться к привычной жизни
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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Вячеслав Битаров подписал указ о продлении режима самоизоляции в Северной Осетии до 15 июня 2020 года. О чем сказал на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава республики считает, что рано возвращаться к привычной жизни. Битаров уверен, что решение о прекращении ограничений по коронавирусу надо принимать очень взвешенно с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и в соответствии с оценкой Минздрава. Что касается последнего, имеется ввиду загруженность коечного фонда и объем тестирования населения.

- К сожалению, позволить работать всем субъектам малого и среднего бизнеса в сложившихся условиях пока не получится, ведь это грозит новой вспышкой заболеваемости. Также сохранится режим повышенной готовности. Речь идет о соблюдении обязательного масочного режима в общественных местах и других мерах безопасности, - заявил глава республики на совещании.

На 28 мая в Северной Осетии зарегистрировано 2858 (+51) случаев заражения. В том числе 44 летальных исхода и 1660 выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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