Вячеслав Битаров подписал указ о продлении режима самоизоляции в Северной Осетии до 15 июня 2020 года. О чем сказал на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава республики считает, что рано возвращаться к привычной жизни. Битаров уверен, что решение о прекращении ограничений по коронавирусу надо принимать очень взвешенно с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и в соответствии с оценкой Минздрава. Что касается последнего, имеется ввиду загруженность коечного фонда и объем тестирования населения.

- К сожалению, позволить работать всем субъектам малого и среднего бизнеса в сложившихся условиях пока не получится, ведь это грозит новой вспышкой заболеваемости. Также сохранится режим повышенной готовности. Речь идет о соблюдении обязательного масочного режима в общественных местах и других мерах безопасности, - заявил глава республики на совещании.

На 28 мая в Северной Осетии зарегистрировано 2858 (+51) случаев заражения. В том числе 44 летальных исхода и 1660 выздоровления.