Коронавирус против курортников: туристы не едут на Кавминводы из-за закрытых парков

Здравницы КавМинВод пустовали два месяца, а с 1 июня начали потихоньку принимать первых гостей. Однако говорить о полноценном начале туристического сезона пока рано - улицы городов практически пусты, в первый день открылись лишь шесть санаториев, куда заехали 48 человек. Бюветы на замке, а входы в парки отделяют от редких прохожих металлические ограждения.

Курорты эры коронавируса: как Кавминводы встречают отдыхающих сезона-2020 00:00 00:00

«ЗАВИСШИЕ» ОТДЫХАЮЩИЕ

На Театральной площади в Ессентуках, где обычно из-под земли вырываются струи фонтана, сейчас сухо, а из отдыхающих здесь только голуби. Центральный вход в Курортный парк огорожен, но, если присмотреться, можно найти лазейку. На аллеях людей почти нет, и нарушить социальную дистанцию трудно даже при желании. Около Цандеровского института механотерапии женщина высаживает свежие цветы.

- Все хорошо, только отдыхающих нет, - бодро отвечает она на вопрос об обстановке в городе. - Готовимся вот: цветочки сажаем, убираем, завтра красить будем.

- Курортников ждете?

- Естественно! Мы их всегда ждём и всегда рады. Я вообще очень сильно по работе соскучилась, - с тоской в голосе добавляет она, - прям сил нет. Но обещали, что санаторий, где я работаю, скоро откроется.

Цветочный календарь в Курортном паркеФото: Анна ИВЕРШИНЬ

Пение птиц в парке нарушает шум газонокосилок с разных сторон. А у подножия беседки обретает новое облачение цветочный календарь — озеленители приводят его в порядок. Правда, отмечают, что цветёт эта клумба независимо от того, есть ли в городе отдыхающие.

На скамейке в тени деревьев, спустив маски с лиц, сидят две женщины.

- А вы местные или первые отдыхающие, - обращаюсь к нарушителям парковых границ.

- Мы полуместные. Были местные, потом уехали. Сейчас приехали отдыхать да и зависли здесь на несколько месяцев, потому что домой в Подмосковье нас родня не пускает, говорят, мол, ехать сейчас опасно, лучше переждать.

Женщины недоумевают, почему закрыты парки, ведь здесь проще соблюдать социальную дистанцию, чем на том же городском рынке, где людей полным полно и притом – без масок.

Городской рынок в ЕссентукахФото: Анна ИВЕРШИНЬ

ПУСТОЙ КИСЛОВОДСК

В Кисловодске на Курортном бульваре тоже немноголюдно. Закрыты жалюзи магазинчиков и летние веранды кафе. Только кое-где продают кофе навынос. Зато работает главный городской фонтан, хотя любоваться им особенно некому.

У памятника Ксении Ге отдыхает пожилая пара с собакой. Завидев стремительно приближающегося человека с диктофоном, они опережают мой вопрос:

- Да мы местные! А курортников нет, пустой город, - отмечает кудрявая пенсионерка.

- За 45 лет моей жизни не помню такого здесь, - добавляет ее муж.

Курортный бульвар в КисловодскеФото: Анна ИВЕРШИНЬ

У входа в закрытый Нацпарк встречаю активную с виду старушку в сандалиях и берете. На курорте она уже три месяца, хотя планировала задержаться только на два. Возвращаться назад пока боится.

- Парк кисловодский — жемчужина! - восхищенно поднимает она глаза. - Я не понимаю, зачем его закрывать. Там можно потеряться, не обязательно ходить по одним аллеям. Я, например, 20-й раз в Кисловодске, знаю все тропинки. Почему не разрешают?

«ЦВЕТНИК» ОТКРЫЛИ

В Пятигорске, где ещё несколько недель назад был карантин, открыт парк «Цветник». В нижней его части гуляет довольно много людей. В основном это местные, уставшие от сидения дома. В верхней – лишь одинокие любители йоги и фотограф у китайской беседки. Музей каменных древностей под открытым небом гостей не принимает.

Пятигорский парк "Цветник"Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Лечебный парк в Железноводске тоже пока закрыт. Но зайти в него не составляет труда через лес. Площадь перед Пушкинской галереей пуста. Семьи с детьми, собаками, колясками, самокатами прогуливаются по аллеям. Основная масса гуляющих облюбовала каскадную лестницу, особенно новую её часть. По пути вниз многие останавливаются изучить надписи на бювете-книге. А дальше «каскадка» спускается прямо к Курортному озеру, где заканчиваются приготовления к новому сезону.

Если с нижней части каскадной лестницы оглянуться назад, глаза встречаются с надписью «Железные люди железных вод». Осталось курортникам запастись железным терпением.

Железноводск. Вид на Лечебный паркФото: Анна ИВЕРШИНЬ

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

Александр Трухачев, министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья:

- Мы понимаем, что пребывание на территории Кавминвод — это схема лечения. В ней существуют определенные точки, проходя которые мы получаем эффект. В первую очередь это санатории, но некоторые из них не обладают полной лечебной базой. За некоторыми процедурами приходится ходить в город: принимать минеральные и грязевые ванны, посещать радоновые лечебницы. Есть и природные лечебные факторы, уникальный климат. Мы прорабатываем с Роспотребнадзором вопрос открытия не только лечебных объектов, но и парков, терренкуров. Чтобы дойти от грязелечебницы до радоновой, надо пройти по терренкуру, а это тоже оздоровление, это входит в схему лечения.

Пока туристы с осторожностью смотрят на Кавминводы, но спрос на осенние путёвки растёт даже по сравнению с предыдущими годами. Желающих приехать на курорты в октябре уже сейчас больше на 10-12 процентов, чем обычно, а ноябрь-декабрь добавили к обычным показателям 7-10 процентов бронирования.