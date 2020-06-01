Ставропольский филиал РАНХиГС: Минтруд хочет защитить россиян от увольнений в период пандемии

В рамках разработанных мер по поддержке населения в условиях пандемии, Минтруд предложило законопроект, регламентирующий особый порядок взаимоотношений между работодателями и работниками на данный период.

Документ носит регулятивный характер, направленный на повышение защищенности населения от неправомерных действий со стороны работодателей.

В частности, законопроект исключает право работодателей увольнять работников или переводить на вынужденный простой во время карантинных ограничений. Следует отметить, что данный порядок относится только к тем сферам деятельности, которые пострадали от введения ограничительных мер.

- Согласование данного законопроекта еще предстоит одобрить трехсторонней комиссией по социально-трудовым отношениям, однако уже сейчас понятно, что работодателей данный документ во многом не устраивает, так как он значительно ущемляет их полномочия в случае возникновения конфликта интересов, - считает заведующая кафедрой Ставропольского филиала РАНХиГС Шмыгалева Полина.