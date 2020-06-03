«Интернет не у всех работает»: Кадыров посмеялся над зомбированием с помощью 5G в Чечне
До Чечни докатилась волна слухов об установке на территории республики вышек 5G для зомбирования людей. Якобы — это часть плана всемирного заговора по чипированию населения на фоне пандемии COVID-19.
Рамзан Кадыров во время прямого эфира с директором ЧГТРК «Грозный» Ахмедом Дудаевым в Instagram назвал страшилку «бредом», попросив земляков не верить псевдоэкспертам. Глава Чечни успокоил, что такая техника рассчитана только для геологоразведочных исследований. А руководитель чеченского Роскомнадзора Адам Мунаев уже сказал, что в республике просто нет таких частот, чтобы появились вышки пятого поколения мобильной связи.
- В Чеченской Республике даже интернет четвёртого поколения работает не у всех, - рассмеялся Кадыров. - Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию Чечни.
Распространение инфекции, доплаты медикам и открытие курортов: коронавирус на Северном Кавказе
Ранее «КП» писала про войну с 5G в Дагестане. Где местные жители села Новый Чиркей всерьез грозились спалить новый столб сотовой связи, принимая за пугающую вышку. То же происходит в Северной Осетии, но там пуганные «зомбированием» люди уже уничтожили несколько телефонных столбов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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