2020-06-03T21:38:04+03:00
Происшествия

«Интернет не у всех работает»: Кадыров посмеялся над зомбированием с помощью 5G в Чечне

Жители Северного Кавказа сжигают столбы сотовой связи, якобы спасаясь от чипирования [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Глава Чечни призывает не верить сплетням и страшилкамГлава Чечни призывает не верить сплетням и страшилкамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До Чечни докатилась волна слухов об установке на территории республики вышек 5G для зомбирования людей. Якобы — это часть плана всемирного заговора по чипированию населения на фоне пандемии COVID-19.

Рамзан Кадыров во время прямого эфира с директором ЧГТРК «Грозный» Ахмедом Дудаевым в Instagram назвал страшилку «бредом», попросив земляков не верить псевдоэкспертам. Глава Чечни успокоил, что такая техника рассчитана только для геологоразведочных исследований. А руководитель чеченского Роскомнадзора Адам Мунаев уже сказал, что в республике просто нет таких частот, чтобы появились вышки пятого поколения мобильной связи.

- В Чеченской Республике даже интернет четвёртого поколения работает не у всех, - рассмеялся Кадыров. - Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию Чечни.

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Ранее «КП» писала про войну с 5G в Дагестане. Где местные жители села Новый Чиркей всерьез грозились спалить новый столб сотовой связи, принимая за пугающую вышку. То же происходит в Северной Осетии, но там пуганные «зомбированием» люди уже уничтожили несколько телефонных столбов.

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В Северной Осетии не верящие в коронавирус молодые люди сожгли вышку телефонной связи. Жители опасались того, что в республике введут сеть пятого поколения (или 5G). Об инциденте рассказал глава региона Вячеслав Битаров на онлайн-встрече с журналистами (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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