Потоп в больнице и сорванные крыши школ: из-за урагана в районе Северной Осетии ввели режим ЧС

- В Правобережном районе Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации, вызванный прошедшим комплексом неблагоприятных погодных явлений, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в республиканском МЧС.

В Беслане ураган посрывал крыши, повалил деревья и оборвал провода. Вот кровлю снесло у частного дома на улице Томаева. Пришлось эвакуировать 6 человек, включая 3 детей. Обошлось без пострадавших.

Людей увезли отогреваться. Фото: МЧС РСО-Алания

Повреждена крыша школ №8, №6 и №3, детского садика №4:

Ураган сорвал крышу школы (РСО-Алания).

А это происходит в Медицинском центре города Беслан:

- Девочки, наводнение! – комментирует медик. – Это 3 этаж! А что выше творится!

Потоп в больнице Беслана.

Жители еще 10 домов в селе Фарн выгоняют воду после потопа из-за ливня.

Фото от спасателей МЧС РСО-Алания

- В связи со сложившейся ситуацией было проведено заседание КЧС Правобережного района, на котором было принято решение о введении режима ЧС в районе с 21.00 часов, - уточнили в МЧС Северной Осетии.