Ставропольский филиал РАНХиГС: каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Одним из мероприятий господдержки субъектов бизнеса в период действия ограничительных мер, было применение кредитных каникул, которые по оценкам экспертов, должны были нивелировать потери предпринимателей и позволить сохранить бизнес.

Фактические данные за май показали, что 85% субъектов бизнеса не смогли воспользоваться новым инструментом поддержки, так как многие кредитные организации не работают с новым федеральным законом.

Кроме того, после применения процедуры реорганизации кредитной задолженности, предприниматели сразу ухудшают свою кредитную историю, что на фоне ужесточения банковских требований может привести к невозможности использования в дальнейшем заемных средств вообще.

- Предприниматели высказываются о том, что меры господдержки, конечно, необходимы и своевременны, но их размер недостаточен для решения всех текущих проблем, бизнесу требуются либо более льготные условия, либо увеличение сроков программ поддержки. В Совете Федерации рассматривается вопрос о предоставлении кредитной амнистий для наиболее пострадавших субъектов бизнеса, однако данный инструмент будет эффективнее только в том случае, если использование данной меры не будет иметь негативных последствий в виде «плохой» кредитной истории заемщика. Необходимо также исключить возможность использования данного инструмента для мошеннических схем, - считает профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.