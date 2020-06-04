2020-06-04T15:17:27+03:00
Общество

«Белое золото»: в Дагестане больницы закупают медицинские маски с наценкой 1300%

Ситуацией сильно заинтересовались следственные органы, Минздрав ведет свою проверку
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Пандемия — период сложных решений, существенно ударивший по экономике страны. Минздрав тратит миллиарды на усиление больниц койкоместами, закупки оборудования и средств защиты для медиков. Тем временем в солнечном горном Дагестане не экономят. Широким жестом руки главврач одной из местных больниц закупает медицинские маски с наценкой в 1300%! Сколько на самом деле стоит маска и кто торгует «белым золотом» разбиралась «Комсомольская правда»

Госконтракт. Скриншот материалов сайта zakupki.gov.ru

Госконтракт. Скриншот материалов сайта zakupki.gov.ru

Информация о загадочном решении главного врача Акушинской районной больницы Республики Дагестан Магомедамина Саидова размещена в свободном доступе на сайте госзакупок. Медучреждению срочно потребовалась сотня медицинских масок с самым высоким классом защиты. Очевидно, для работы медиков в «красной зоне». Вот только покупать их, почему-то решили не у фирмы-производителя, а у местного бизнесмена.

Рамазан Газиев — видный делец, президент Любительской футбольной лиги Дагестана. Мечтает создать самую крутую футбольную лигу мира и на досуге содержит центр бизнес-образования в Махачкале. И делец действительно знает, как делать деньги! Он взялся продать больнице маски за 1350 рублей штука.

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Продал маски по сумасшедшей цене дагестанский бизнесмен, основатель центра бизнес-образования Рамазан Газиев
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— У нас маска «Бриз-1106М» с максимальным уровнем защиты, идентичная той, что значится в госзакупке, стоит 103 рубля, — рассказали «КП - Северный Кавказ» представители фирмы-производителя ООО «Бриз-Кама». — Сейчас мы работаем исключительно по госзаказам. Мягко скажем, мы поражены той ценой, что вы сейчас озвучили.

Так Акушинская больница потратила на 100 масок 135 000 рублей. Для сравнения приведем цифры из другого госконтракта. Недавно Астраханская областная инфекционная больница купила 2 500 масок с немного меньшим уровнем защиты, так же подходящих для работы в «красной зоне». Госконтракт стоил 235 580 рублей.

Маска «Бриз-1106М» у производителя стоит 103 рубля, но Акушинская больница заплатила 1350 рублей за каждую

Маска «Бриз-1106М» у производителя стоит 103 рубля, но Акушинская больница заплатила 1350 рублей за каждую

Представителей Минздрава Дагестана такая госзакупка тоже немало удивила.

— Мы начали служебную проверку по этому факту, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Подключились к работе и следственные органы. Чем было мотивировано такое решение, пока неясно. Возможно, в момент оформления, в разгар пандемии, цены были именно такими и он не мог оставить медиков без средств индивидуальной защиты. Пока это не ясно, но мы выясним причины и примем все соответствующие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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