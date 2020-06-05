Мэры городов Ставрополья отчитались о доходах за год

Мэры ставропольских городов публикуют декларации о годовых доходах своих семей. Самым богатым градоначальником стал глава Георгиевска Максим Клетин. А самой богатой мэрской семьей - Михаил Миненков с женой. "КП - Северный Кавказ" подводит первые итоги декларационного периода.

Меньше всего за 2019 год заработал мэр Михайловска Игорь Серов. Вместе с супругой за год он задекларировал 1,03 миллиона рублей. Причем жена градоначальника внесла в бюджет всего лишь 1871 рублей. В собственности у Серовых две машины: AUDI A5 и "ВАЗ 2101".

"ВАЗ 2101". Игорь Серов задекларировал такой же автомобильФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Покойный глава Ставрополя Андрей Джатдоев задокументировал 1,5 миллиона рублей. Вдова заработала за год 764 миллиона рублей. Семья владеет "Volkswagen Tiguan".

Градоначальник Железноводска Евгений Моисеев получил за год 1,07 миллиона рублей. Его жена заработала 721 тысячу рублей. Супруги владеют Range Rover Vogue и BMW 750L. Мэр Ессентуков Александр Некристов вписал в декларацию 1,1 миллиона рублей, а его супруга - 8,8 миллиона рублей. У семьи в пользовании Range Rover Sport.

Любовь Клетина ничего не заработала в 2019 году. Фото: скриншот эфира на "России 1"

Руководитель Георгиевска Максим Клетин заработал 3,3 миллиона рублей. Его жена осталась за год без доходов. Пара пользуется KIA K900. Мэр Невинномысска Михаил Миненков и его семья получили больше других в крае. Чиновник заработал 2,9 миллиона рублей, а его жена - 8,3 миллиона рублей. Они ездят на Mazda CX-5.

Михаил Миненков получил за год самый большой доходФото: Игорь ЧАБАНЕНКО

По состоянию на 5 июня администрации Кисловодска, Пятигорска, Минеральных Вод и остальных городов пока что не выложили декларации.

РЕЙТИНГ МЭРОВ

1. Семья Миненковых (Невинномысск) - 11,2 миллиона.

2. Семья Некристовых (Ессентуки) - 9,9 миллиона.

3. Семья Клетиных (Георгиевск) - 3,3 миллиона.

4. Семья Джатдоевых (Ставрополь) - 2,2 миллиона.

5. Семья Моисеевых (Железноводск) - 1,79 миллиона.

6. Семья Серовых (Михайловск) - 1,03 миллиона.