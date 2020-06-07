Коронавирус в Дагестане, последние новости на 7 июня 2020: рост числа зараженных и новые смерти

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 7 июня 2020: официальная статистика, число активных больных и другие подробности о распространении COVID-19 на территории республики.

По актуальной информации на утро 6 июня коронавирусом в Дагестане заражено 5743 человек. суточный прирост составил 156 пациентов. Тенденции к существенному росту числа активных больных сохраняются.

На данный момент таких уже 779 человек, хотя ещё неделю назад в этой графе оставалось всего 26 пациентов.

Число выздоровлений перестало стремительно расти. На данный момент из больниц выписано 4520 человек. Суточный прирост — 23 выздоровевших. На данный момент число умерших достигло 298 человек.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане изменилась в лучшую сторону. Правда, республика далека от возвращения в спокойный формат жизни.