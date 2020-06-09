Ставропольский филиал РАНХиГС: что нового в деятельности садовых товариществ?

Федеральным законом от 25 мая 2020 г. № 162-ФЗвнесеныпоправки в Закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

К компетенции общего собрания членов товарищества отнесены принятия решений об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, расположенные в границах товариществ для собственных нужд и которые в свою очередь являются имуществом общего пользования. Для этого общим собранием избирается уполномоченный представитель, полагаю, что во многих случаях это будет сам председатель товарищества.

Соответствующие поправки также внесены и в закон о государственной регистрации недвижимости.

- В ближайшем будущем, в связи с пандемией, следует ожидать принятие закона о проведении общих собраний членов товариществ в форме заочного голосования, - комментирует Перепадя Сергей, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.