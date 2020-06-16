2020-06-16T09:31:54+03:00
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Правоохранители с травмами доставлены в больницу
Ася АСРЯН@asya1693
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В несанкционированном лагере пострадали четыре правоохранителяВ несанкционированном лагере пострадали четыре правоохранителяФото: Архив КП
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Граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на полицейских и разбили служебные машины из-за того, что не могут вернуться домой. Об этом сообщил и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев.

В несанкционированном лагере пострадали четыре правоохранителя. Их доставили в больницу. Что касается злоумышленников, то они задержаны и их опрашивают в отделе полиции. Конфликт исчерпан.

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских.

Во вторник утром, 16 июня стали известны подробности инцидента. Дело было так: граждане Азербайджана получили список из 120 человек, которые должны вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе в Дагестане.

Протесты азербайджанцев в Дагестане.В Дагестане во временном лагере, организованном из-за ситуации с коронавирусной инфекцией для граждан Азербайджана, вспыхнули протесты. Жители соседней страны требуют пересечения границы. Они уже напали на четырёх сотрудников полиции, разбили машины. К лагерю стянуты дополнительные силы

Однако, в списки, которые формируются азербайджанской стороной, не попали все. Этот факт сильно возмутил людей. Началось недовольство, которое переросло в конфликт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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