«Даже тело не показали»: в Чечне эксгумировали тело девушки, в смерти которой, подозревают мужа

Сегодня, 20 июня, в чеченском Гудермесе эксгумировали тело 23-летней матери троих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Чеченской Республике.

По данным ведомства, проводится доследственная проверка. Сейчас правоохранители опрашивают родственников девушки, участников подготовки к похоронам.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину её смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, эксгумацию решили провести для проверки сообщений в соцсетях о том, что девушка погибла из-за «насильственных действий, совершённых её супругом». О каких именно действиях идёт речь, в релизе не сообщается.

Этот инцидент вызвал большой общественный резонанс в СМИ. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сеть взорвал видеоролик, где вопреки исламским обычаям ночью хоронят девушку. В кавказских пабликах писали, что молодую мать троих детей убил муж.

«Она потратила социальные выплаты и купила телевизор и одежду детям», - делятся в комментариях. Говорят, мол, свекровь была недовольна, «пожаловалась сыну, и тот избил ее до смерти». Потом вызвали скорую помощь, но было поздно.

По версии матери умершей 23-летней жительницы чеченского поселка «Дружба», «муж закопал тело в ту же ночь, чтобы скрыть преступление». Женщина в интервью журналистам жаловалась, что «ей даже тело дочери не показали».

Похороны 23-летней чеченки ночью.

Фото: стоп-кадр репортада чеченской телекомпании

Муж, свекровь и женщины, которые делали омовение тела погибшей, утверждают, что причиной смерти стал несчастный случай. Во время эпилептического припадка девушка упала со ступенек.

Вчера, 19 июня, СУ СК России по ЧР начало процессуальную проверку в связи с распространяемой информацией в социальных сетях об убийстве жительницы г. Гудермеса Мадины У., 1997 г.р.

Отмечается, что ход и результаты проверки взяты под личный контроль прокурора Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырова.

Фото: СОЦСЕТИ

Этот инцидент также прокомментировала чеченская правоозащитница Хеда Саратова:

- Если не дай Аллах, это подтвердится, то я больше чем уверена что глава республики не оставит это дело. И наши следственные органы добьются того, что этот человек будет наказан. Таких вещей в Чеченской республике просто быть не может. Тем более не простят. Поэтому я хочу заверить наших граждан, что и правоохранительные органы и правозащитники и глава республики: все работают. И будем добиваться справедливости, - заявила она.

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