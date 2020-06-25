Обогнал Бузову и Крида: Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes

Дагестанский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes, как самая успешная российская звезда в возрасте до 40 лет. Его годовой доход существенно превышает пополнения активов ярчайших звезд российской эстрады и шоубизнеса. Боец с лёгкостью обошел Ольгу Бузову, Егора Крида, Ксению Собчак и других.

В своём рейтинге специалисты Forbes учитывали два фактора: непосредственно, доход, и медийную популярность. Она вычислялась по количеству упоминаний в СМИ, числу подписчиков в соцсетях, запросов в поисковых системах Google и Yandeх. В итоге дагестанский чемпион оказался вне конкуренции.

Так, доход Нурмагомедова существенно превышает заработок всех участников рейтинга. Только звезды спорта, такие как Александр Овечкин и Артемий Панарин приближаются к заветной цифре в $16,5 млн, которые заработал Нурмагомедов. Что же касается медийной популярности, то здесь Хабиба превзошла только расположившаяся на 5 строчке Ксения Собчак. И то разрыв между ними — слишком мал, чтобы всерьез обращать на него внимание.

На втором месте, вслед за Нурмагомедовым, оказалась Ольга Бузова. Третью строчку занял Егор Крид. На четвертой обосновался Александр Овечкин, но в основном из-за своего заработка — $15,1 млн в год, второе место после Хабиба по материальной составляющей. И пятое заняла скандальная Собчак. Следом — Тимати, Билан, Гагарина, Панарин и Баста. С полным списком вы можете познакомиться на сайте Forbes.

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Хабиб Нурмагомедов победил Ольгу Бузову в Инстаграме

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