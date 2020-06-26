2020-06-26T19:49:21+03:00
Звезды

«Кто это?»: фанаты не узнали Айзу Анохину после пластической операции

Сама звезда довольна результатами пластики, а критику воспринимает с юмором [фото]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Айза АнохинаАйза АнохинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Скандальная блогерша, телезвезда и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина сделала пластику и превратилась в «пожилую Гурченко». Звезда даже не скрывает факта операции. И на язвительные комментарии поклонников отвечает с таким же живым юмором.

Скандальная звезда решилась на очередное преображение, подкорректировав область вокруг глаз и бровей. Это далеко не первая метаморфоза Анохиной, но на этот раз, кажется, в своем стремлении к идеалу Айза перешла какую-то черту.

После публикации последних снимков в Instagram блогерша получила от публики не ожидаемые рукоплескания, но шквал критики. Чеченская красавица всегда выделялась эффектной внешностью. И, кажется, что фанатам куда больше нравилась её естественная красота.

— Кто это? Пожилая Гурченко? — спрашивают поклонники в комментариях под постами в Instagram.

Скриншоты из Stories Анохиной

Скриншоты из Stories Анохиной

Сама скандальная дива на сравнение не обиделась. Её даже позабавила ирония фанатов — критики бывшая жена Гуфа не боится. Как и всеобщего внимания, которое привлекли её новые отношения с Олегом Майами. Поэтому девушка сама подлила масла в огонь, посмеявшись над сравнением.

— А какая Гурченко я сегодня? — иронизирует Анохина в Stories, приложив нелепую фотографию с «утиными губками».

Впрочем, нашлись и поклонники преображений дивы. Её продолжают засыпать комплиментами, подчеркивая красоту и раскованность девушки, рожденной в Грозном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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