«Кто это?»: фанаты не узнали Айзу Анохину после пластической операции

Скандальная блогерша, телезвезда и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина сделала пластику и превратилась в «пожилую Гурченко». Звезда даже не скрывает факта операции. И на язвительные комментарии поклонников отвечает с таким же живым юмором.

Скандальная звезда решилась на очередное преображение, подкорректировав область вокруг глаз и бровей. Это далеко не первая метаморфоза Анохиной, но на этот раз, кажется, в своем стремлении к идеалу Айза перешла какую-то черту.

После публикации последних снимков в Instagram блогерша получила от публики не ожидаемые рукоплескания, но шквал критики. Чеченская красавица всегда выделялась эффектной внешностью. И, кажется, что фанатам куда больше нравилась её естественная красота.

— Кто это? Пожилая Гурченко? — спрашивают поклонники в комментариях под постами в Instagram.

Скриншоты из Stories Анохиной

Сама скандальная дива на сравнение не обиделась. Её даже позабавила ирония фанатов — критики бывшая жена Гуфа не боится. Как и всеобщего внимания, которое привлекли её новые отношения с Олегом Майами. Поэтому девушка сама подлила масла в огонь, посмеявшись над сравнением.

— А какая Гурченко я сегодня? — иронизирует Анохина в Stories, приложив нелепую фотографию с «утиными губками».

Впрочем, нашлись и поклонники преображений дивы. Её продолжают засыпать комплиментами, подчеркивая красоту и раскованность девушки, рожденной в Грозном.

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