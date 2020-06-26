2020-06-26T18:38:15+03:00
Общество

Королева с рождения: двойника супермодели Ирины Шейк нашли на Северном Кавказе

У Лорены Биченовой из Владикавказа есть все шансы стать новой звездой подиума
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Ирина Шейк и Лорена Биченова. Фото: соцсети/предоставлено героиней историиИрина Шейк и Лорена Биченова. Фото: соцсети/предоставлено героиней истории
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У многих звезд есть двойники. В том числе у русской супермодели Ирины Шейк. Одна из них — почти точная копия знаменитости — живет во Владикавказе. Девочку зовут Лорена Биченова, ей 10 лет. Сходство ребенка с Шейк заметили пользователи социальных сетей, когда голосовали в конкурсе «Самая красивая девочка страны».

Ирина Шейк и Лорена Биченова в детстве. Фото: соцсети/предоставлено героиней

Ирина Шейк и Лорена Биченова в детстве. Фото: соцсети/предоставлено героиней

Двойник Шейк в конкурсе стала четвертой среди девушек до 17 лет — не хватило то ли поддержки пользователей, то ли взрослости. Однако Лорена не перестала соревноваться красотой с ровесницами и девочками постарше. Недавно ее признали "Самым фотогеничным ребенком России 2020 года".

Лореной восхищалась вся Северная Осетия. "Неземная красота с небесными глазами", - писали болельщики девочки Фото: СОЦСЕТИ

Лореной восхищалась вся Северная Осетия. "Неземная красота с небесными глазами", - писали болельщики девочкиФото: СОЦСЕТИ

Лорена не только милая.

- Она очень артистичная, занимается вокалом, и ей это нравится. Любит снимать видео и фотографироваться, - признается Рита, мама девочки. - Хочу, чтобы она сама определилась. Но сейчас я вижу ее будущее в творчестве.

Не исключено, что Лорена, как и Ирина, пойдет в модели, говорит мама.

Некоторые находили у Лорены общие черты с Натальей Водяновой. Но многие сошлись во мнении, что у ребенка просто модельная внешность. Фото: соцсети/предоставлено героиней

Некоторые находили у Лорены общие черты с Натальей Водяновой. Но многие сошлись во мнении, что у ребенка просто модельная внешность. Фото: соцсети/предоставлено героиней

— Многие читатели "Комсомольской правды" заметили, что Лорена внешне походит на Ирину Шейк. Как вы к этому относитесь? И согласны ли с таким убеждение?

— Мне, как матери, конечно, приятно, - говорит Рита. — Ирина Шейк — красивая и успешная девушка. И, конечно, я бы хотела, чтобы моя дочь брала с нее пример. Для этого у нее есть все данные: и красота, и характер. И ум — Лорена не забывает учиться. Держится за звание "отличницы".

"Девочку ждет большое будущее", - уверена мама Рита. Фото: соцсети/предоставлено героиней

"Девочку ждет большое будущее", - уверена мама Рита. Фото: соцсети/предоставлено героиней

У Лорены необычное для Северной Осетии имя. С испанского языка оно переводится как "королева".

— С отчеством — Лорена Валерьевна. Красиво звучит, — подытожила Рита.

Фото: @irinashayk и личный архив героини публикации

Фото: @irinashayk и личный архив героини публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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