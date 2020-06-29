«Вскрылись очень неприятные подробности»: в Чечне не утихают споры о смерти Мадины Умаевой

В Чечне не утихают споры о смерти 23-летней чеченки Мадины Умаевой. Напомним, на днях ее мать попросила прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи мужа дочери. Причина извинений – «необоснованность ее обвинений в адрес зятя».

- Мать умершей девушки не стала отрицать, что во многом сама придумала обвинения и во многом ее аудиосообщения строились на догадках и предположениях, - комментирует в новом вдеобращении чеченский журналист Хамзат Батукаев.

Он же и брал интервью у Хутмат Давлетмирзаевой, матери умершей после инцидента. После чего в адрес корреспондента, по его словам, «посыпались негодования». В комментариях молодому мужчине писали, что он в грубой форме беседует с убитой горем женщиной.

- Сейчас Хутмат понимает, что все эти дни она наговаривала на зятя и его семью. У нее есть данные следствия, заключение суд-медэкспертизы. Пусть первичной, но оно уже о многом говорит.

По его словам, женщина не отрицает, что подняла «шум», поверив сплетням.

- В нашем распоряжении есть аудиосообщения, которые сторона умершей девушки тщательно скрывала. В этой переписке вскрылись очень неприятные подробности». Распространять их не хотелось, поэтому я дам послушать лишь одно аудио. В нем мать Мадины записывает сообщение своей сестре. Хутмат выразажает претензии к дочери. По тексту сообщения понятно, что она «не в лучшем свете» обсуждает свою дочь, - делится чеченский журналист.

В конце сообщения он презентует аудиосообщение на чеченском языке из личной переписки матери Мадины.

Также Хамзат Батукаев комментирует сплетни и разговоры вокруг персоны молодого вдовца – Висхаджи Хамидова.

Обнародованы аудио из личной переписки матери умершей Мадины Умаевой.

- Пишут, что его выгораживают, чтобы не посадили в тюрьму. В этом нет смысла. Его даже посадить нельзя с его диагнозом. Висхаджи – инвалид первой группы. Он с рождения имеет психическую болезнь. Максимум что ему могло бы грозить – лечение, - поясняет журналист.

Между тем, нашумевшую историю прокомментировала и чеченская правозащитница Хеда Саратова:

- Люди, я, наверное, больше осведомлена о фактах этого несчастья, чем все вы. Я разговаривала не только с матерью, но и с ее первои учительницеи , которая в 9 лет за руку отвела ее в первыи класс. Т е. она получается была несчастна от рождения, по вине самых близких еи людеи . Больно просто, узнавать детали ее короткои и несчастнои жизни, которая так трагично для нее закончилась. Ну и много всего узнала, когда встречалась с мамои Мадины, была у нее дома, беседовала с неи . Но я, даже сегодня, при всем мое м отрицательном отношении к мужу Мадины и его матери, побоялась бы гнева Аллаха, однозначно утверждать, что Мадину убили.

О несчастной и короткой жизни чеченки Мадины Умаевой. Рассказывает правозащитница Хеда Саратова.

Саратова добавила, что «молит Аллаха, чтобы восторжествовала справедливость в этом деле». Она также с нетерпением ждет конечного результата судебно- медицинскои экспертизы:

- И очень надеюсь, что если кто-то виновен в смерти этои молодои женщины, то он будет наказан и законом на земле и судом свыше, - уверяет чеченская правозащитница.

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