Во Владикавказе ФСБ предотвратила теракт

Во Владикавказе сотрудники ФСБ задержали молодого человека 1990 года рождения. Мужчина готовил подрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского ведомства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Там же и добавили, что злоумышленник после преступления планировал выехать в зону юоевых действий на Ближнем Востоке. Там подозреваемый собирался участвовать в деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ*.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям: «Участие в деятельности террористической организации» и «Покушение на террористический акт».

Кстати, в оборудованном злоумышленником тайнике силовики нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Задержание террориста во Владикавказе.

Также обнаружена его электронная переписка с находящимися за рубежом членами ИГИЛ, изобличающая его преступные намерения.

*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах.