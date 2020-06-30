Во Владикавказе ФСБ предотвратила теракт
Во Владикавказе сотрудники ФСБ задержали молодого человека 1990 года рождения. Мужчина готовил подрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского ведомства. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Там же и добавили, что злоумышленник после преступления планировал выехать в зону юоевых действий на Ближнем Востоке. Там подозреваемый собирался участвовать в деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ*.
По данному факту возбудили уголовное дело по статьям: «Участие в деятельности террористической организации» и «Покушение на террористический акт».
Кстати, в оборудованном злоумышленником тайнике силовики нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Задержание террориста во Владикавказе.
Также обнаружена его электронная переписка с находящимися за рубежом членами ИГИЛ, изобличающая его преступные намерения.
*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах.
ИСТОЧНИК KP.RU