«Это не горцы, это позор для родителей»: танцоров лезгинки осудили на Ставрополье

Бескультурные танцоры лезгинки всколыхнули соцсети Ставрополья: скандальные ролики с безумными плясками на машинах ранним утром вызвали волну осуждения. С одной стороны — разбуженные горожане, с другой — представители кавказских национальностей, резко осудившие соотечественников.

По данным источников «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, первый инцидент произошел 24 мая 2020 года на территории микрорайона «Перспективный». Около 4:30 утра С. Рашидов и И. Рагимов устроили пьяные танцы на крыше фургона марки «ГАЗ». К слову, Рашидов неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны автомобилей и кражи.

— Пьяные мужчины танцевали джегу (лезгинку), открыто демонстрируя свое пренебрежительное отношение к окружающим. На замечания жильцов близлежащих домов они не реагировали, — сообщил источник «КП».

Лезгинка в 4:30 утра в "Перспективном" районе Ставрополя. 24 мая 2020 года.

Не прошло и недели, как случился второй эпизод асоциального поведения. На этот раз трое мужчин: Р. Карагишов, А. Сардарянц и М. Исаев устроили танцы в одном из дворов северо-западного района Ставрополя. Проснувшиеся люди пытались урезонить танцоров, но получили хамство в ответ.

— Данные факты были запечатлены очевидцами на видеокамеры мобильных телефонов и размещены в социальных сетях, что вызвало волну возмущений и недовольства со стороны жителей Ставрополя. Органами правопорядка все нарушители были установлены и привлечены к административной ответственности по статье «мелкое хулиганство», — констатировал инсайдер.

Подобные выходки в правоохранительных органах называют результатом системных недоработок на стадии дошкольного-школьного воспитания. С такой оценкой полностью согласился и член Совета по молодежной политике при полпреде Президента РФ в СКФО Малик Кимбаров.

Лезгинка в 5 утра в северо-западном районе Ставрополя. 28 мая 2020 года.

— Это не горцы, это позор для родителей. Это не только бескультурье, это нарушение норм общественного порядка. Национальные обычаи никогда не должны переходить через черту закона, это немыслимо. Абсолютно уверен, что они не сделали бы ничего подобного при родителях. Тем более, что некоторые из них были пьяны. В мусульманской культуре это также недопустимо.

Однако почвы для межнационального конфликта Малик не увидел. Собеседник «КП - Северный Кавказ» подчеркнул: отдельные личности, нарушающие общественный порядок, не должны ассоциироваться с народом в целом.

— Я не считаю, что эти хулиганские выходки как-то касаются межнациональных отношений в целом. 15-20 лет назад ситуация на Северном Кавказе была нестабильна, но сейчас отношения всех его жителей перешли на новый уровень. Никто из нашей общины не чувствует себя здесь нежеланным гостем. Мы взаимно уважаем культуру друг друга, как и законные права. Я уверен, что конфликт между двумя культурами в принципе невозможен — бывает только конфликт бескультурья. Что и продемонстрировали эти ребята, — резюмировал Малик Кимбаров.