2020-06-30T18:05:03+03:00
Общество

«Это не горцы, это позор для родителей»: танцоров лезгинки осудили на Ставрополье

Вызывающее поведение разозлило и пользователей соцсетей и соотечественников [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Фото: кадры скандальных видеоФото: кадры скандальных видео
Изменить размер текста:

Бескультурные танцоры лезгинки всколыхнули соцсети Ставрополья: скандальные ролики с безумными плясками на машинах ранним утром вызвали волну осуждения. С одной стороны — разбуженные горожане, с другой — представители кавказских национальностей, резко осудившие соотечественников.

По данным источников «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, первый инцидент произошел 24 мая 2020 года на территории микрорайона «Перспективный». Около 4:30 утра С. Рашидов и И. Рагимов устроили пьяные танцы на крыше фургона марки «ГАЗ». К слову, Рашидов неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны автомобилей и кражи.

— Пьяные мужчины танцевали джегу (лезгинку), открыто демонстрируя свое пренебрежительное отношение к окружающим. На замечания жильцов близлежащих домов они не реагировали, — сообщил источник «КП».

Лезгинка в 4:30 утра в "Перспективном" районе Ставрополя. 24 мая 2020 года.

Не прошло и недели, как случился второй эпизод асоциального поведения. На этот раз трое мужчин: Р. Карагишов, А. Сардарянц и М. Исаев устроили танцы в одном из дворов северо-западного района Ставрополя. Проснувшиеся люди пытались урезонить танцоров, но получили хамство в ответ.

— Данные факты были запечатлены очевидцами на видеокамеры мобильных телефонов и размещены в социальных сетях, что вызвало волну возмущений и недовольства со стороны жителей Ставрополя. Органами правопорядка все нарушители были установлены и привлечены к административной ответственности по статье «мелкое хулиганство», — констатировал инсайдер.

Подобные выходки в правоохранительных органах называют результатом системных недоработок на стадии дошкольного-школьного воспитания. С такой оценкой полностью согласился и член Совета по молодежной политике при полпреде Президента РФ в СКФО Малик Кимбаров.

Лезгинка в 5 утра в северо-западном районе Ставрополя. 28 мая 2020 года.

— Это не горцы, это позор для родителей. Это не только бескультурье, это нарушение норм общественного порядка. Национальные обычаи никогда не должны переходить через черту закона, это немыслимо. Абсолютно уверен, что они не сделали бы ничего подобного при родителях. Тем более, что некоторые из них были пьяны. В мусульманской культуре это также недопустимо.

Однако почвы для межнационального конфликта Малик не увидел. Собеседник «КП - Северный Кавказ» подчеркнул: отдельные личности, нарушающие общественный порядок, не должны ассоциироваться с народом в целом.

— Я не считаю, что эти хулиганские выходки как-то касаются межнациональных отношений в целом. 15-20 лет назад ситуация на Северном Кавказе была нестабильна, но сейчас отношения всех его жителей перешли на новый уровень. Никто из нашей общины не чувствует себя здесь нежеланным гостем. Мы взаимно уважаем культуру друг друга, как и законные права. Я уверен, что конфликт между двумя культурами в принципе невозможен — бывает только конфликт бескультурья. Что и продемонстрировали эти ребята, — резюмировал Малик Кимбаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал
30 июня президенты России и Беларуси открыли памятник Советскому солдату. Его возвели у деревни Хорошево Тверской области — здесь в годы войны шли кровопролитные бои. Главы Союзного государства возложили к пьедесталу цветы и почтили память павших минутой
Общественный штаб просит признать ошибку
Московский общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ обратился с письмом в Мосгоризбирком, где просит рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии участка 1403
Новости 24
На Ставрополье создали 107 участков голосования для аграриев в период жатвы
Ветеран 75 лет «скрывался» от награждения медалью «За боевые заслуги»
В Северной Осетии тяжелобольной девочке сделали инъекцию самого дорогого в мире препарата
На Ставрополье любители уличного купания сломали новый фонтан
На Ставрополье выплаты соцработникам продлены до 15 сентября
В Пятигорске в жилой трехэтажке обрушился балкон
Ставропольскую станицу отключили от газа из-за крупной утечки
На Ставрополье размер предельного тарифа на вывоз мусора не вырастет
Прокуратура заблокировала бизнес директоров ставропольских МУПов
На Ставрополье обнаружили 2 тонны подозрительной баранины
Студентка СКФУ признана лучшим выпускником Северо-Кавказского федерального округа
«СтрелаАвто» объявляет о старте заказов на SKODA RAPID для тех, кто любит хоккей
Красота Кисловодска поразила итальянского певца и актера
948 тысяч жителей Ставрополья проголосовали по поправкам к Конституции
На Ставрополье чиновницы украли 9 млн рублей из зарплат учителей
На Ставрополье экс-полицейские оставили мужчину без денег и земли