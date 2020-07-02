«Думали ОРВИ — оказалась онкология»: Айза Анохина просит помочь ребенку на последней стадии рака

Звезда российского шоубизнеса и экс-супруга известного рэпера Гуфа Айза Анохина обратилась к подписчикам с просьбой спасти четырехлетнюю Алину Исраилову. Год назад врачи поставили диагноз «острая респираторная вирусная инфекция». Сегодня девочка лежит в больнице с четвертой стадией рака. А у семьи кончились последние деньги — все было направлено на спасение малышки.

Первые симптомы появились у Алины около года назад. Девочка начала резко температурить безо всякой видимой причины. Приехавший на вызов педиатр поставил банальный диагноз: ОРВИ. Врач назначил антибиотики и жаропонижающее и сказал, что ребенок скоро встанет на ноги.

Но материнское сердце чувствовало, что происходит что-то странное. По собственной инициативе родители решили сделать УЗИ. Снимок открыл медикам глаза: врач обнаружила на надпочечнике малышки уплотнение размером 5-6 сантиметров.

У Алины Исраиловой подозревали ОРВИ, но выявили четвертую стадию рака.

— Среагировали мгновенно: ребенка госпитализировали, обследовали. Был поставлен диагноз «опухоль надпочечника (нейробластома)» 5-6 см. Первого августа прошлого года была проведена адреналэктомия. Надпочечник с опухолью был удален. Но, к сожалению, это не решило проблему, — рассказывает Айза Анохина.

Сначала врачи рапортовали о победе: клетки новообразования не активны, а значит девочка больше не нуждается в лечении. Но в декабре, во время планового обследования, были обнаружены метастазы в большеберцовой кости и костях свода черепа.

Родители решили лечить ребенка в Израиле. В феврале медики сделали биопсию и диагностировали последнюю, 4 стадию рака. Было предложено лечение в 4 этапа. Но денег на него у родителей просто не осталось.

— Ресурсы семьи исчерпаны, а лечение нужно продолжать. Алине был дан шанс на жизнь. Но без оплаты всё будет напрасным, — пишет Анохина.

Под постом дива оставила реквизиты для переводов и помощи несчастной девочке. Если вы верите в то, что малышка сможет выкарабкаться и хотите помочь, перечисляйте средства на следующие счета: Сбербанк — 4276260023408593 (Югрина Евгения Николаевна, координатор БФ, EVGENIIA IUGRINA). PayPal — eyugrina@bk.ru. Билайн — 89679082688.

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