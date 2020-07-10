2020-07-10T15:52:27+03:00
Происшествия

«Он не заразный!»: в КБР ребенка с ДЦП выгнали из детсада

На мальчика пожаловалась одна из мам [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Со слов мамы больного мальчика, это не первый случайСо слов мамы больного мальчика, это не первый случай
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В Кабардино-Балкарии мать заставили забрать ребенка с ДЦП из детсада. Альдамиру 11 лет, но из-за эпилепсии, гидроцефалии и прочих заболеваний в развитии он остановился на уровне полуторагодовалого мальчика. Мама Фатима Кумыкова с трудом, но договорилась о записи больного сына в частный детский сад. Вот только стоило ей оставить ребенка, как через полчаса в первый же день воспитательница сказала вернуться за ним. Мотивировали жалобой родителя — одна из мам заявила, что категорически против, чтобы больной ребенок посещал детсад с обычными детьми.

"Он не заразный!": ребенка с ДЦП выгнали из детсада.

- Что я могу сказать? Дай Аллах, чтобы вы хотя бы наполовину ощутили то унижение, которому вы подвергаете моего ребенка, - плачет Фатима. - Это не первый садик, когда именно из-за родителей мы забираем ребенка. Это очень больно! Больно, что ребенка не считают за человека! Это самый безобидный человек, который может существовать! Родители, и так на сердце рана, а вы добиваете! За что?! Он не заразный! Имейте ввиду, он не заразный!

Мама мальчика уверяет, что нет причин отстраняться от ее сына

Мама мальчика уверяет, что нет причин отстраняться от ее сына

В Министерстве просвещения Кабардино-Балкарии «КП-Северный Кавказ» сказали, что уже пытаются связаться с мамой Альдамира и пообещали решить проблему с устройством ребенка в дошкольное или школьное заведение. Как уточнили, куда именно надо отправлять ребенка, решит психолого-медико-педагогическая комиссия. Специалисты проведут комплексную диагностику мальчика, и только тогда станет понятно, нужен ему детский садик или учреждение следующего образовательного уровня.

Ребенка с ДЦП выгнали из детского сада

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- Произошло бы все в бюджетном дошкольном образовании, а не частном детском саду — напрямую решили бы проблему, - объясняет пресс-секретарь министерства Тимур Арамисов. - Но в любом случае требуется дождаться решения «ПМПК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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