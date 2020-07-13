«Так худела Пугачева»: Андрей Разин раскрыл секрет диеты, с помощью которой сбросил 46 кг

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин за полтора года смог сбросить 46 килограммов с помощью «идеальной диеты». Секретом своего успеха он поделился с «КП - Северный Кавказ».

Похудевший Андрей Разин рассказал о своей диете 00:00 00:00

— Я худею уже почти полтора года, — откровенничает известный продюсер. — Работаю с диетологом, который консультировал Аллу Пугачеву, когда она пришла в окончательную форму. Прежде всего, организму нужен витамин D. Он защищает организм даже от коронавируса. Он в большом количестве содержится в печени трески. Каждый день я начинаю утро с бутерброда с печенью.

Звучит вкусно, не правда ли? Ещё больше понравится «диета Разина» тем, кто любит вкусно поесть, не соблюдая особенных ограничений. Потому жертвовать многим не придется. Отказаться нужно только от сахара.

Андрей Разин сейчас. Продюсер похудел на 46 килограммовФото: Из личного архива

— Есть можно все, что угодно. Но порционно — не более 200 граммов еды. Если я снова захочу поесть, ближайший прием пищи через три часа. После шести часов я ничего не ем. Остаюсь только на воде. Понедельник — разгрузочный день, я голодаю. То, что может быть некоторым не очень приятно — от алкоголя тоже важно отказаться, — делится секретом Андрей Разин.

Диета дала продюсеру впечатляющий результат. За полтора года Разин похудел с 153 до 107 килограммов. В планах — продолжать придерживаться диеты и придти в идеальную форму ради выступлений с «Ласковым маем».

— У меня была настоящая мотивация для этой метаморфозы. Я решил вернуться на сцену и выступать вместо Юры Шатунова, с которым у нас судебные тяжбы. Поэтому мне нужно было вернуться в хороший концертный вид, — резюмировал Андрей Разин.

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