«Приревновал»: на Кавказе муж до смерти забил супругу, лишив матери двоих детей

В Кабардино-Балкарии через 10 лет совместной жизни вспыльчивый супруг до смерти избил жену. Приступ ревности закончился трагедией для 28-летней Алены Батыровой — матери двоих маленьких детей из Чегема. 30 мая Алена ушла в город забрать заказ по работе, но по дороге ее «перехватил» супруг Аслан на такси. «Приревновал, обвинив в измене, избил», - рассказывают «КП-Северный Кавказ» сестры Алены. - «Дома продолжил начатое, забив до полусмерти».

Момент избиения жены мужем записала камера уличного наблюдения.Под горячую руку попал и таксист

- К приезду «Скорой» Алена лежала без сознания. Но ее не госпитализировали, потому что муж написал отказ. Врач вколола «реланиум» и уехала. Так она пролежала дома 12 часов. Утром свекровь вызвала «Скорую» еще раз. Алену переодели, отмыли от крови и передали врачам, - рассказывает Милана, самая младшая сестра погибшей.

Близкие считали, в семье идиллия

В больницу девушку доставили в коме. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. Родным Алены свекровь соврала об избиении, объясняя срочную госпитализацию невестки инсультом. Под аппаратом ИВЛ она пробыла неделю. За это время ее семья и выяснила страшные обстоятельства, при которых молодая мама оказалась в больнице. Со слов другой сестры Инны, никто из родных Алены и не подумал бы, что такое может произойти. «Мы думали, у них все хорошо», - рассказывает родственница.

Свадебное фото супругов Батыровых

- В 9 часов утра 8 июня Алена умерла. На следующий день ее мужа арестовали, но через 3 дня отпустили, ссылаясь на отсутствие доказательств вины, - поражается семья погибшей. - На ее теле были многочисленные синяки, пальчики на руке сломаны, а вскрытие показало закрытую черепно-мозговую травму и смещение мозга. Спрашивается, почему он на свободе?!

Следователь - "КП": "Все очень серьезно" 00:00 00:00

«Комсомолка» связалась с представителем Следственного комитета КБР и спросила о вопиющем инциденте. Оказалось, что следователи добиваются ареста Аслана, полагая, что на свободе он будет угрожать свидетелям. Но суд остановил свой выбор на домашнем аресте.

- По статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» в отношении супруга заведено уголовное дело. Мы его и задерживали, и ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд не пошел навстречу. Решение оспариваем в Верховном суде республики. Мы настаиваем на лишении свободы, - заявил майор юстиции Мурат Багов, старший помощник руководителя cследственного управления по связям со СМИ.

Со слов близких Алены, семья супруга даже не явилась на похороны невестки: «Пришел только свекр, который привез детей попрощаться с мамой».

- А в суде Аслан постоянно падал в обмороки и отказывался что-то говорить. Своей вины в гибели супруги тот не признает, - сказали сестры Алены.