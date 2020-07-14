2020-07-14T18:13:27+03:00
Звезды

"Они были бородатые, грязные": Айза Анохина рассказала, как пережила плен и допросы в десять лет

Звезда призналась, что из своего детства помнит только бомбежки
Варвара АНТОНОВА
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Айза АнохинаАйза АнохинаФото: Архив "КП"
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Телеведущая и блогер Айза Анохина в беседе с Ксенией Собчак откровенно рассказала, как пережила Первую чеченскую компанию. На момент событий звезде было десять-одиннадцать лет. Они приехали в Чечню к родственникам - и началась война.

Первые военные события Айза и мама встретили в Грозном, в собственной квартире. В экстренном порядке дядя вывез их в село, где они жили с больной бабушкой.

- Когда была бомбежка, мы спускались в подвал. Пережидали там, - вспоминает Айза. - Помню, как тяжело мы спускали мою бабушку больную, старую. И так жили целый год.

Айза уверяет, что они с мамой ни разу не заплакали, пока были в эпицентре войны. Фото: скриншот

Айза уверяет, что они с мамой ни разу не заплакали, пока были в эпицентре войны. Фото: скриншот

В доме, в котором семья спасалась от войны, жили еще 70 русских солдат - их приютила мама телеведущей. Вместе они спасались как могли: строили печь, продавали ценности, чтобы питаться. Так, чтобы купить мешок муки, им пришлось продать бабушкины бриллианты. Нередко боевики искали солдат в доме семьи.

Однажды Айза вместе с мамой попала в плен по пути в Грозный.

- Мы ехали с дядей в город за теплыми вещами. Внезапно нас остановили, вытащили из "Газели", запихнули в темную комнату без окон, - говорит девушка. - Запихнули и допрашивали-допрашивали-допрашивали. Кто это был - не понятно. Они были бородатые и грязные. Есть нам не давали. А что они могли дать? У них самих, кажется, ничего не было.

После возвращения в Москву девушке пришлось пережить многое. Сначала ее не принимали в столице, потом - сородичи. Последние за откровенные фотографии, как эта. Фото: скриншот

После возвращения в Москву девушке пришлось пережить многое. Сначала ее не принимали в столице, потом - сородичи. Последние за откровенные фотографии, как эта. Фото: скриншот

Заточение продлилось пару суток. После их освободили - все это время дядя ждал их в "Газели". В грозненской квартире семьи Айзы уже жили русские солдаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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