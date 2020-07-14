Миллиарды «Ахмата»: кто безвозмездно спонсирует грозненский клуб

Футбольный клуб «Ахмат» имеет хороший бюджет по меркам Российской премьер-лиги. По стоимости состава команда находится на девятом месте в РПЛ. Авторитетный сайт transfermarkt.de оценивает футболистов грозненцев в 33,23 млн. евро. Сюда, отвергнув предложения других клубов, перешел полузащитник сборной России Денис Глушаков. Здесь играют и другие, весьма сильные для РПЛ футболисты.

Однако как клуб зарабатывает деньги? Благодаря новому сервису бухгалтерской отчетности онлайн, запущенной ФНС России, стали известны источники доходов клуба. Оказалось, что благополучие «Ахмата» строится на деньгах фонда, собирающего добровольные пожертвования.

В РПЛ финансовая система существенно отличается от схемы заработка денег европейских клубов. Если за рубежом больше 50% доходов получают от продаж прав на трансляции и билетов на матчи, то в России все несколько иначе. 58% средств приходит от спонсоров и продажи клубного мерча (товаров с символикой клуба — Ред.), 13% — призовые, 7% — билеты и лишь 4% — права на трансляции (18% — прочие источники дохода).

Согласно бухгалтерской отчетности, основным источником доходов для «Ахмата» является благотворительный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова. Так, в 2019 году от РОФ клуб получил почти 60% бюджета (717 млн рублей), а в 2018 еще больше — около 85% (1,1 млрд).

Раньше «Ахмат» финансировался еще лучше: в клуб приглашались известные специалисты. Такие, как экс-тренер «Челси» Рууд Гуллит

При этом на спонсорстве и мерче в 2019 году клуб заработал 11 миллионов. В процентном соотношении это около 1% бюджета. А на продаже прав на трансляции — 82 млн. Это 6,8%.

Последняя строчка в доходах «Ахмата» — трансферы. Здесь все куда лучше. В 2019 году клуб продал футболистов на 419 млн рублей (35%), а в 2018 — 154 млн (11%). Остальные средства — призовые и прочие малозначительные источники дохода.

Напомним, около 10 лет назад команда из Грозного пригласила иностранного специалиста, экс-тренера лондонского «Челси» Рууда Гуллита на пост главного тренера, а также несколько сильных игроков европейского уровня. Перед голландским специалистом ставилась цель выхода на европейскую арену — для начала в Лигу Европы, а потом уже и в Лигу Чемпионов. Однако успеха существенные вложения в команду не принесли, контракт с тренером был расторгнут спустя 6 месяцев, а звезды футбола к команду так и не приехали.

РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова собирает средства за счет пожертвований жителей Чеченской Республики, а также бизнеса. По информации, опубликованной на официальной странице фонда, он помогает в строительстве соцобъектов и домов для малоимущих, финансирует помощь жителям республики.