Витаминное Ставрополье: какими овощами и фруктами богат край

На Ставрополье уже пустили в реализацию порядка пяти тысяч тонн раннего картофеля со своих полей, более 40 тонн черешни и почти 800 тонн садовой земляники. Витаминное лето в разгаре.

С поддержкой легче

Правительство края развивает овощеводство и плодово-ягодную отрасль, чтобы обеспечивать ставропольцев полезной продукцией. Целый комплекс мер поддержки оказывается в соответствии с краевой государственной программой «Развитие сельского хозяйства». В этом году из бюджета края выделено 229 млн рублей на поддержку предприятий, выращивающих картофель и овощи в открытом грунте.

Растет финансирование краевой программы развития плодоводства и садоводства. На отрасль в этом году выделено на 40% больше, чем в прошлом, - 764 млн руб., в том числе более 200 млн из краевого бюджета. Средства идут на закладку, уход, раскорчевку и выращивание посадочного материала. Для компенсации потерь садоводов от апрельских заморозков краевое правительство приняло решение о выделении дополнительных 79 млн руб. из краевого бюджета.

Так выглядят заложенные вновь сады.

Особое внимание правительства и министерства сельского хозяйства Ставрополья направлено на разработку плана поддержки сельхозпредприятий, пострадавших в нынешней непростой экономической ситуации.

Стратегическая ягода

Одной из приоритетных задач развития агропрома на Ставрополье является ягодоводство - из краевого бюджета на поддержку выделено 5,5 млн руб. В основном, в промышленных масштабах в крае выращивается земляника - как в открытом грунте (в этом году собрано почти 250 тонн), так и в тепличных условиях (более 550 тонн).

Самыми большими площадями под эту ягоду располагают сельхозпредприятия в Кировском, Георгиевском и Труновском районах. Кстати, край входит в числе субъектов-лидеров в РФ по выращиванию земляники. В прошлом году с 62 гектаров было собрано 332 тонны ягоды. В этом году планируется заложить ещё более 20 гектаров.

Как рассказали в "Ставропольвиноградплодопроме", спрос на местную ягоду высокий. В торговые сети края в этом году поступило более 400 тонн ставропольской земляники. Остальные ягоды отправили в Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие города.

Для борща и салата

Как рассказал первый зампред правительства Ставропольского края Николай Великдань, в нынешнем сезоне в регионе заметно увеличились картофельные (на 8% больше в сравнении с прошлым годом) и в целом овощные плантации (на 7%).

В прошлом году в крае было собрано 286,3 тыс. тонн овощей открытого грунта - на 26% выше уровня 2018 г. Основные культуры - помидоры, капуста, морковь, огурцы и свекла столовая. Картофеля собрали 217,6 тыс. тонн.

Большая часть производственных площадей под овощи открытого грунта располагается в Благодарненском, Ипатовском, Изобильненском, Нефтекумском ГО, а также в Красногвардейском, Левокумском, Арзгирском, Новоселицком МР.

Основные картофелеводы трудятся в Предгорном, Красногвардейском, Кировском МР и Ипатовском ГО. По прогнозам краевого минсельхоза на нынешний, непростой по метеоусловиям год валовое производство овощей открытого грунта составит 200 тыс. тонн.

Идем на 100 тысяч

Рост на 25% к уровню прошлого года намечается в урожае из теплиц. Обращаясь к краевой Думе с Посланием, губернатор Владимир Владимиров подчеркнул перспективность отрасли тепличного овощеводства и отметил, что в этом году урожай впервые может превысить 100 тысяч тонн. При этом с начала года тепличные комплексы края уже собрали более 47 тыс. тонн овощей - на 35% выше, чем в прошлом году.

Сегодня теплицы занимают в три раза большую, чем в 2015 году, площадь - 237 га. Валовый сбор за это время также увеличился втрое, - сообщает Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

По итогам прошлого года наш регион вошел в пятерку лидеров по выращиванию овощей защищенного грунта: произведено 80 тыс. тонн - 7% от отечественного вала. При этом томатов - 52 тыс. тонн, и это уже 16% российского производства. Также в теплицах края выращивают баклажаны, сладкий перец и зелень.

Ставропольское правительство создает привлекательные для инвестирования условия в тепличном овощеводстве. До конца года в крае заработает третья очередь тепличного комплекса «Солнечный дар» в Изобильненском районе - крупный инвестпроект, реализуемый при участии правительства края. Это даст прибавку более 26 гектаров и 10 тысяч тонн томатов.

Завершается строительство теплиц в Левокумском и Предгорном районах. Как рассказали в краевом минсельхозе, в планах по итогам 2021 года увеличение площади теплиц до 295 га, а валового сбора - до 130 тыс. тонн.

Суперинтенсивно

По поручению правительства минсельхоз Ставрополья ведет последовательную работу по увеличению площадей, занятых садами. В прошлом году в хозяйствах края было высажено 655 га фруктовых деревьев, по итогам нынешнего планируется закладка около 900 гектаров. Основные культуры - яблони и черешни.

Николай Великдань отметил, что в крае большое внимание уделяется развитию высокоинтенсивных технологий с применением научных достижений. Используются метеостанции для контроля за погодой, эффективное капельное орошение, противоградовые сетки, шпалерный метод посадки. За последние четыре года новые сады появились в Новоалександровском, Красногвардейском, Ипатовском и других районах.

Осенью планируется завершить инвестпроект стоимостью 200 млн руб. в Кочубеевском районе: новый сад на 30 га с проектной мощностью 6,5 тыс. тонн фруктов в год. Расширяется и ассортимент - к посадкам добавляют грушу, фундук, облепиху, миндаль. Чем больше культур ввести в сельхозоборот, тем эффективнее будет развиваться аграрная отрасль, - уверены в краевом правительстве.

В начале лета под Невинномысском заложили первый в крае персиковый сад.

- Мы поставили перед собой цель - создание на Ставрополье новых садов – яблоневых, персиковых, миндальных и других. Каждый год мы продвигаемся на пути к её достижению. Технологии, компетенции ставропольских предприятий помогают этому, создавая тем самым новые агропроизводства и новые рабочие места на селе, - подчеркнул глава края.

И конечно новые сады помогают обеспечивать жителей края разнообразными фруктами.

Сад - личный, польза - всем

Интенсивные сады прирастают площадями не только в крупных сельхозпредприятиях, но и в личных подсобных хозяйствах. Эксперимент по субсидированию желающих развивать современное садоводство собственными силами по инициативе губернатора минсельхоз края реализует с 2018 года.

Начинали с 5 районов, сейчас на 17 территориях края заложено 40 га садов суперинтенсивного типа в 400 личных подсобных хозяйствах. Участие в эксперименте позволило обеспечить дополнительный доход каждому от 300 до 400 тыс. рублей. На грантовую поддержку из бюджета Ставрополья за два года направлено 160 млн руб.

Краевое правительство выдает субсидию на покупку качественных саженцев ставропольского производства и систему капельного орошения, специалисты питомника устанавливают шпалеры, высаживают вдоль них саженцы. Урожай - уже на следующий год.

До конца года будет заложено еще 20 га садов на личных подворьях. Работа уже началась. Пенсионерка Валентина Ивановна из Александровского района восхищается организаторами программы:

- Как же здорово придумано! Ко мне уже приехали специалисты, посадили 480 яблонь, смонтировали орошение, обещали и дальше помогать. Теперь у меня получится подзаработать, чтобы помочь детям. Представляете, некоторые веточки даже зацвели, а ведь саду всего 2 недели! Новые сады позволят краю дополнительно получить 3000 тонн плодовой продукции.

С поля до подъезда

У торговцев овощами и фруктами ставропольцы спрашивают ипатовскую картошку, кировскую или труновскую клубнику, кисловодские огурцы, георгиевские яблоки. Свое, ставропольское - самое вкусное, однако нужно приложить усилия, чтобы производитель нашел путь к покупателю.

Правительство края поручает комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию организовать связь от поля до прилавка и даже до дома.

Эта работа ведется в рамках краевой государственной программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» - слоган «Покупай ставропольское!» должен быть реализован на деле.

С начала года в крае организовано 220 постоянно действующих площадок на 10 500 торговых мест для реализации местной сельхозпродукции и продовольствия. Проведено 2578 ярмарочных дней. На ярмарках продано более 3,5 тыс. тонн продукции на 287 млн рублей, посетили их 150 тысяч жителей.

- С 15 мая по 15 декабря в крае проводится выездная торговля на внутридомовых площадках в рамках акции «Овощи к подъезду». Организуются 835 бесплатных площадок, на которых производители реализуют полученный урожай. Такая акция удобна как для покупателей, так и для продавцов, - рассказали в комитете по торговле.

Более 40 видов консервов

Со ставропольских полей овощи едут не только на прилавок, но и на переработку. В краевом правительстве ставят задачу комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию увеличить ее объемы. В отрасли работают 12 организаций, в том числе четыре - самые крупные: в Георгиевске, Курском и Новоалександровском районах. Имеющихся мощностей хватает, чтобы ежегодно перерабатывать около 100 тысяч тонн сельхозпродукции.

На Первом Георгиевском консервном заводе лето - горячая пора.

В прошлом году в крае произвели 11,6 млн условных банок плодоовощных консервов - в 1,7 раза больше уровня 2018 года. А за шесть месяцев этого года выпущено более 6,5 млн условных банок. В ассортименте переработчиков более 40 видов качественной и востребованной продукции. За последние три года в плодоовощную консервную отрасль привлечено более 100 млн рублей инвестиций.

Среди самых крупных переработчиков края - Первый Георгиевский консервный завод, открытый после модернизации в 2018 году. Сегодня он способен переработать до 40 тысяч тонн продукции в год. Новые производственные линии позволяют выпускать плодоовощные консервы в стеклянной и жестяной банке. Сейчас в работе у завода ставропольский зеленый горошек и кабачки.

По данным комитета по торговле и лицензированию, завод с начала года выпустил более 4 млн условных банок консервов, что втрое больше показателя 2019 года, всего около 20 видов продукции. В том числе фасоль, зеленый горошек, кабачковая и тыквенная икра, томатная паста, повидло, аджика.

А новый завод, первую очередь которого планируется запустить этим летом в Невинномысске, позволит расширить ассортимент и увеличить объем переработанной продукции, выпуская востребованные на рынке сушеные овощи и фрукты. Этот инвестпроект реализуется при участии правительства Ставрополья с прошлого года, его стоимость - более 100 млн руб.

Под будущий урожай

В правительстве края делают акцент на развитии питомниководства, свои качественные саженцы и посадочный материал - залог будущих урожаев. В крае сейчас 10 питомников, которые обеспечивают садоводческие и ягодоводческие хозяйства.

Губернатор Ставрополья лично принял участие в закладке сада.

- Мы начинали с 200 тысяч саженцев в год, в этом году будет уже около 5 миллионов. Теперь наши саженцы востребованы не только на Ставрополье, но и за его пределами – в том числе, в Краснодарском крае, в республиках Северного Кавказа, - подчеркивает руководитель края.

Этой весной заложили новые питомники на площади 205 га. На Ставрополье работает и самый крупный питомник юга России, центр плодового питомниководства выращивает высококачественный посадочный материал: все традиционные и популярные сорта яблонь, а также груши, черешни и сливы.

Для земляничных плантаций края посадочный материал готовят по современным технологиям специалисты Кировского района. Свои саженцы в крае и для виноградников - до 300 тысяч лоз, готовых к посадке, выращивают в двух хозяйствах края ежегодно.

На склад марш!

Чтобы население края круглый год было с овощами и фруктами, правительство Ставрополья развивает систему производственно-промышленных мощностей для хранения выращенного урожая. В крае работает 15 овощехранилищ и 12 картофелехранилищ с общим объемом хранения более 119 тыс. тонн.

Общая мощность плодохранилищ - порядка 40 тыс. тонн. Крупные склады для хранения плодов строятся в Кочубеевском и Изобильненском районах.

Предполагается, что до конца года край прирастет новыми мощностями по хранению овощей и фруктов за счет реализации пяти инвестпроектов, каждый из них рассчитан на 3 - 4 тысячи тонн.

Крупное фруктохранилище емкостью 30 тысяч тонн предполагается построить на территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске. Когда инвестпроект стоимостью около 5 млрд руб. будет реализован, мощности хранения фруктов увеличатся в 2 раза. Решение о том, что проект станет резидентом ТОСЭР, уже принято на заседании комиссии под председательством губернатора Ставрополья.

В хранилище будут использоваться технологии искусственного интеллекта обработки данных, это позволит сохранить качество местной продукции для реализации в межсезонье.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- За 6 лет урожай ягод и плодов на Ставрополье вырос в 1,5 раза.

- По общей площади виноградников и валовому сбору Ставропольский край на 4-м месте в России.

- По производству фруктов и ягод среди сельхозпредприятий страны край входит в пятерку лучших.

- Уверенное место в топ-10 регионов страны край получил по итогам 2019 года, когда было собрано почти 366 тыс. тонн овощей. А по производству тепличных овощей позиции еще выше - топ-5.

ФАКТ

В Петровском районе Ставрополья работает крестьянско-фермерское хозяйство Ахмедханова, ставшее крупнейшим в России по выращиванию столового винограда. В прошлом году здесь собрали 1,9 тыс. тонн ягоды.

СПРАВКА "КП"

Ставропольская продукция поставляется на экспорт в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ставропольского края», который с прошлого года реализует правительство края. В 2019 году объем поставляемых на экспорт овощей и фруктов в свежем и переработанном виде составил 17,6 тыс. тонн. С начала этого - 7,4 тыс. тонн. Стоимостный объем с января по май составил 2,1 млн долл. США, это на 161,5% выше, чем за аналогичный период 2019 года.