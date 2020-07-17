«Так смеется человек, который остался в живых»: экстремал чудом уцелел, сорвавшись в горах с высоты 6 этажного дома

На Северном Кавказе при крутом спуске с пика горы Зинки — высота 2360 метров, сорвался турист-экстремал. 19-летний Сергей шел впереди блогера Руслана Внедорожного, популярного своими путешествиями по России с псом Ричи породы джек рассел терьер.

Сорвался, прокладывая безопасный путь компаньону. «Его телепало в разные стороны», - рассказывает блогер. - «Бился головой, руки швыряло в разные стороны. Я думал — все».

Но чудо! Парнишка не только выжил, пролетев около 20 метров — а это высота 6-этажного дома (!), но остался в сознании и практически не пострадал. Стало большим везением и то, что неподалеку в ущелье находились спасатели, которые уже скоро оказали первую помощь и спустили юношу с горы на страховке. Уцелев, Сергей в шоковом состоянии закатывался смехом:

Пролетел кубарем 20 метров по горе и выжил!.

- Дурачок! Смотрите на него! Весь ободранный, смейся, блин! - комментирует видео путешественник Руслан, подписав кадр словами «Так смеется человек, который остался в живых».

Подробнее о произошедшем рассказал сам Сергей:

- Я разведывал маршрут, шел впереди. Спускаюсь по, казалось бы, безопасному месту. Кричу Руслану, что здесь неудачный камень — «не ступай на него». Становлюсь на выступ скалы, а потом слабо помню. Поехал вниз. Темно-темно несколько секунд. Понимаю — живой. Лежу в 20 метрах от того места на животе и головой в сторону спуска. Кричал: «Люди помогите!». Забыл вообще про Руслана. Пока он шел ко мне, я отлеживался. Останавливал кровь из головы футболкой.

Сегодня Сергей уже дома в Москве — у него все хорошо.

- Турист сорвался при восхождении и покатился по горе. Спасатели Чегема были рядом в ущелье и первыми оказали помощь, - официально прокомментировали инцидент и в МЧС Кабардино-Балкарии.

КСТАТИ

Блогер Руслан Внедорожный родом из Азербайджана, но живет в Подмосковье. Несколько лет вместе со своим псом Ричи он разъезжает по живописным местам России, живя в трейлере. О своих успехах блогер рассказывает в Instagram и Youtube.

Фото: соцсети Руслана Внедорожного

КСТАТИ

Блогер Руслан Внедорожный родом из Азербайджана, но живет в Подмосковье. Несколько лет вместе со своим псом Ричи он разъезжает по живописным местам России, живя в трейлере. О своих успехах блогер рассказывает в Instagram и Youtube.