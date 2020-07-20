С жены беглого олигарха, задолжавшего миллиарды, взыщут 147 млн рублей

Жене крупного бизнесмена из Карачаево-Черкесии - Зухре Деревой - придется отдать 147,2 миллиона рублей. Эти деньги в свое время она получила от мужа - Хаджи-Мурата Дерева, совладельца группы компаний "Меркурий", которую вот-вот признают банкротом. Это следует из материалов Арбитражного суда Карачаево-Черкесии.

В апреле-августе 2017 года Хаджи-Мурат переводил деньги своей супруге, занимавшейся продажей одежды в специализированных магазинах. Суммы были баснословными. Самый крупный перевод совершили 21 апреля 2017 года, он составил 1,7 миллиона евро, или 99,3 миллиона рублей.

Финансовый управляющий предприятия-банкрота Игорь Протасов, подавший иски о незаконности переводов жене Дерева, считает, что они проходили "в период подозрительности" (то есть в течение трех лет до принятия заявления о банкротстве).

Правда, это небольшая сумма относительно той, которую требуют с Дерева. Предприниматель владел долей в группе компаний "Меркурий", в составе которой находится больше десяти фирм. Они занимались производством и продажей минеральной и газированной воды, автомобилей, мясных изделий, мебели, швейных изделий, открывали магазины, занимались пассажирскими перевозками.

Сейчас активы Деревых в Карачаево-Черкесии проходят процедуру банкротства. Помимо этого, глава семьи фигурирует в уголовном деле о сокрытии налогов на 319 миллионов рублей. 27 марта 2020 года суд заочно арестовал бизнесмена - сейчас он в федеральном розыске.

По словам председателя правления "МИнБанка" Дмитрия Пожидаева, Хаджи-Мурат уехал в Лондон, где "проживает в престижном районе и ездит на дорогих иномарках". Организация просит, чтобы международные активы Дерева были тоже заморожены. Согласно оценке "МИнБанка", предприниматель не выплатил 226,7 миллиона рублей долга. А всего ГК "Меркурий" задолжала «МИнБанку» 23 миллиарда рублей.