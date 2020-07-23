Ставропольцы поздравляют главу минсельхоза края

23 июля отмечает день рождения министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, звучащим сегодня в его адрес и от всей души желаем Владимиру Николаевичу успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Уважаемый Владимир Николаевич!

С днем рождения! Благодарим Вас за профессиональный, творческий и высококвалифицированный подход к работе на Вашем ответственном посту, за умение полностью отдаваться делу и искреннюю любовь к родной земле, за горячее желание сделать ставропольский агропром еще лучше и конкурентоспособнее!

Весь Ваш опыт, накопленный годами работы в сельхозотрасли, позволяет Вам уже сегодня делать инвестиции в завтрашний день - идеями, проектами, новыми планами! Мы рады идти по этому пути вместе с Вами!

От всей души желаем Вам счастья и успехов, богатырского здоровья на долгие годы, недюжинного терпения и сил, чтобы противостоять всем возникающим на пути препятствиям! Пусть друзья будут преданными, а близкие - любящими и любимыми!

Сергей БАРАННИКОВ, председатель СПК «Выбор», и коллектив (Предгорный район).

Ставрополье - житница России.

С днем рождения, уважаемый Владимир Николаевич!

Искренне рад присоединиться к поздравлениям в Ваш адрес с самыми добрыми и теплыми пожеланиями! Пусть работа на таком высоком и крайне сложном посту министра сельского хозяйства будет для Вас не только источником постоянных забот, но и возможностью для самореализации, воплощения накопленных знаний и профессионального опыта, развития любимого Вами Ставрополья!

Желаю, чтобы рядом с Вами всегда были близкие по духу друзья и соратники, с кем приятно разделить радость побед! Еще хочу пожелать Вам бодрости духа и крепкого здоровья, исполнения желаний и всяческих успехов! Счастья, мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Алексей Александрович КИМБЕР, председатель совета директоров ООО СХП «Новый Октябрь», ООО СХП «КМВ-Агро» (Минераловодский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!

Сегодня вместе со всеми тружениками колхоза имени Ворошилова поздравляем Вас с днем рождения! К высокому статусу министра сельского хозяйства Вы пришли через множество профессиональных испытаний - от агронома до руководителя хозяйства. На всем своем пути Вы успешно преодолевали препятствия и эффективно решали задачи любой сложности. Сегодня у Вас особенно непростое дело, и Вы достойно справляетесь с ним вот уже пять лет.

Примите от всех ставропольцев искреннюю благодарность за Ваше неравнодушие к судьбе аграриев, за понимание насущных потребностей агропромышленного комплекса, за высококвалифицированный подход и умение полностью отдаваться делу, за стремление посвятить жизнь родному краю. Желаем крепкого здоровья и благополучия, воплощения задуманного, мира, любви и гармонии в Вашей семье!

Сергей ТАРАНОВ, председатель СПК колхоз имени Ворошилова (Труновский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Вами накоплен богатейший опыт работы в сельскохозяйственной отрасли. На всем своем пути Вы накрепко связаны с родным краем: здесь учились, здесь проходили профессиональное становление, обретали навыки руководителя, оттачивали характер.

Вы - человек, который любит свою малую родину и не боится брать на себя ответственность, министр, который собственным примером демонстрирует, как следует мыслить и действовать, чтобы не останавливаться на достигнутом, а развиваться и идти вперед семимильными шагами. Благодарим Вас за неоценимую помощь и поддержку, за то, что увидели потенциал и поверили в наш проект.

На Ставрополье возрождают хлопководство.

Сегодня мы вместе с Вами возвращаем в край забытое хлопководство и даем Ставрополью новый повод для гордости - край вошел в малое число регионов, которые занимаются государственной, стратегически важной для России задачей, развивая промышленное производство отечественного хлопка. Кстати, для края это еще и новые рабочие места, а значит, возможность для развития социально-экономической сферы. Все это происходит при Вашем непосредственном участии.

Сегодня искренне хотим пожелать Вам оставаться таким, каким мы Вас знаем: неравнодушным руководителем с недюжинным организационным талантом! Пусть новый день рождения принесет в Вашу жизнь новые успехи, проекты, свершения, и пусть Ваши усилия всегда вознаграждаются уважением коллег и благодарностью земляков! Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, счастливой жизни в кругу друзей и близких!

Коллектив проекта «Хлопок Руси».