«Это любовь с первого взгляда!»: брошенного пса-калеку «Бублика» забирают жить в Испанию

Беспородного пса-кроху по кличке «Бублик» сбила машина. Он не был беспризорным, но хозяева в Беслане не смогли поставить его на ноги. Молодого кобелька с парализованными задними лапками привязали к дереву и дальше охранять территорию. Над собакой сжалилась соседка, попросившая волонтеров из общества «Бездомных. Нет — Владикавказ» забрать беднягу.

"Бублик" не унывал, но волонтерам было до слез жаль его.Видео: www.instagram.com/bezdomnih.net_vladikavkaz/

Девушка рассказала, что хозяева собираются избавиться от калеки и уже нашли нового щенка. Общественники откликнулись, но в Северной Осетии нет возможности помогать таким тяжелым в лечении животным. Поэтому основную помощь собака получила в Москве на кураторстве команды волонтеров «Ронда».

Фото волонтеров команды "Ронда"

И не успели волонтеры долечить Бублика, как откликнулась его забрать женщина из Испании. Русскоговорящая иностранка с именем Елена заявила, что ждет собаку вне зависимости — ходячую или «спинальника».

За что женщина из Испании полюбила собаку из Северной Осетии 00:00 00:00

И даже пообещала купить ему специальную инвалидную коляску, если это необходимо.

Сегодня песик делает первые шаги!.Видео: www.instagram.com/komanda_ronda/

Корреспондент «КП-Северный Кавказ» позвонила в Испанию и узнала, что Елене 51 год и она родом из Казахстана, хотя жила в Москве. В Испании Елена уже много лет, работает парикмахером и про несчастного пса-калеку из Осетии узнала от своего учителя по прическам, которая давно помогает животным в России — в том числе волонтерам из Осетии.

Радуется, несмотря ни на что.Видео: bezdomnih.net_vladikavkaz

- Это любовь с первого взгляда! Увидела в ней столько желания, столько любви, которую она дает даже в ее плачевном состоянии. Я не смогла пройти мимо. Все чаевые отсылала на лечение Бублика. Клиентам рассказала, и они клали в копилку пожертвования, - поделилась Елена.

Бублику очень повезло — в просторном доме его ждет большая компания. У Елены живет 8-летний бульдог и два кота, попавших в семью прямиком с улицы. «Есть еще колония бездомных кошек, которых мы с подругой кормим. Еще один кот у меня живет на передержке, пока не найдется новый хозяин», - отмечает Елена. С ее слов, в Испании, как и в России по-разному относятся к животным. Но к собакам-инвалидам относятся с бОльшим пониманием.

На фото Елена со своими питомцами

- В моей семье животных любят. Бублику сменю имя на «Тоби». Во-первых, у моего супруга была собака Тоби, которая умерла от болезни. Во-вторых, мужу так будет проще — для испанца произнести согласные буквы вместе практически нереально, - отметила собеседница.

И еще подчеркнула, что: «Надо делать добрые дела, чтобы стать великодушными».