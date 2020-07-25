В Дагестане четыре человека погибли и шесть пострадали в массовом ДТП

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Крупное ДТП произошло в Хасавюртовском районе Дагестана. Четыре человека скончались на месте, еще шестеро пострадали. На месте аварии работают следователи.

Где и при каких обстоятельствах произошло ДТП — неизвестно. Однако, как сообщили «КП - Северный Кавказ» собственные источники, из шести раненых лишь один человек находится в тяжелом состоянии. Ещё три человека — среднетяжелые, и двое лишь слегка пострадали. После обследования медики отпустили их на амбулаторное лечение.

«КП - Северный Кавказ» следит за развитием событий.