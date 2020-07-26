2020-07-26T15:41:33+03:00
Спорт

«Хабиб 2.0»: боец-новичок из Чечни стал рекордсменом UFC

За 10 дней Хамзат Чимаев выиграл два боя
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото: khamzat_chimaev/instagram.comФото: khamzat_chimaev/instagram.comФото: СОЦСЕТИ
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Всего за 10 дней 26-летний боец Хамзат Чимаев родом из Чечни блестяще одержал две победы в UFC, установив рекорд организации. Сперва 16 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби «Чеченский викинг», выступающий за Швецию, разгромил валлийца Джона Филипса. Это был зрелищный, но быстрый турнир – соперник не выдержал удушающего приема уже во втором туре. И, отметим, в рамках промоушена поединок стал для Чимаева дебютным.

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#Repost @ufc Just getting started! @Khamzat_Chimaev gave us a debut to remember! #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi #UFCFightIsland1
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Вторым разгромленным спортсменом стал 25-летний британец Рис Макки. 26 июля бой снова завершился досрочно всего лишь спустя 3 минуты. Уроженец Чечни «уложил» соперника техническим нокаутом. Эти достижения «новичка» и стали для клуба беспрецедентными.

На произошедшее уже откликнулись знаменитые бойцы:

- Чимаев — животное. С восторгом слежу за его карьерой, — написал в Twitter экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Коди Гарбрандт.

- Отдайте ему пояс — и никто не пострадает», — подписала фото с поединка Чимаев-Макки девушка-боец UFC Лиана Джоджуа.

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#Repost @danawhite #repost @espnmma
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Показательна реакция менеджера Хабиба Нурмагомедова и гендиректора Dominance MMA Али Абдель-Азиза. Как пишет журналист ESPN Марк Раймонди, тот назвал чеченского бойца вторым Хабибом.

- Абдель-Азиз говорит, что Чимаев — это «Хабиб 2.0», - приводит Раймонди слова менеджера.

И сам Хамзат заявляет, что дерется не хуже чемпиона из Дагестана. И при все уважении к его заслугам, готовится стать первым в рейтинге P4P.

- Я планирую забрать титул за один-два года, сделать это как можно быстрее. Я понимаю, что это не кино про Рокки Бальбоа, и я не получу бой за титул после двух побед, но очень скоро я заберу чемпионский пояс, – рассказал Чимаев MMA Junkie.

Кстати, «Чеченского викинга» обещает победить скандальный боец MMA и тренировочный партнер Конора МакГрегора Диллон Дэнис.

- Я бы легко засабмитл Чимаева, — написал Дэнис в Twitter.

- Я уничтожу тебя с закрытыми глазами!!! — ответил Чимаев.

В 16 лет Хамзат Чимаев запросил у Швеции политическое убежище и бежал в скандинавское государство вместе с семьей. В октагон Чимаев впервые вышел два года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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