2020-07-28T12:19:31+03:00
Общество

Какого числа Курбан-байрам 2020: все, что нужно знать о главном празднике мусульман

«Комсомолка» рассказывает, какого числа Курбан-байрам 2020, особенности и традиции праздника жертвоприношения
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Курбан-байрам — праздник жертвоприношения в честь окончания паломничества в МеккуКурбан-байрам — праздник жертвоприношения в честь окончания паломничества в МеккуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Какого числа Курбан-байрам 2020, особенности, традиции и специфика главного праздника мусульман от «Комсомольской правды».

Курбан-байрам, он же ’Ид аль-адха, в переводе с арабского — праздник жертвоприношения. Это день окончания священного паломничества в Мекку — хаджа. Празднуется через 70 дней после Уразы-байрама и окончания великого поста в Рамадан.

Отметим, что религиозные праздники у мусульман отмечаются по лунному календарю. В нем также 12 месяцев, но по 29-30 дней. Получается, что средний лунный год короче солнечного мусульманском лунном календаре на 11-12 дней. И праздники каждый год слегка сдвигаются.

В 2020 году Курбан-байрам празднуется с вечера четверга 31 июля до вечера понедельника, 3 августа.

ЖЕТРВА, НАМАЗ И ПАНДЕМИЯ

По традиции, правоверный мусульманин должен совершить перед праздником омовение и переодеться в чистую праздничную одежду. Ранним утром верующие идут в мечеть слушать традиционную молитву и проповедь. Начинается она со знаменитого такбира «Аллаху акбар» (Аллах велик, — ред.). После этого имам рассказывает историю праздника и самого паломничества в Мекку — хаджа.

Основным ритуалом в Курбан-байрам является жертвоприношение. Оно проходит в мечетях после утреннего намаза. Достаточно обеспеченные мусульмане приносят в жертву по одному животному (коза, овца) на одного человека и одну корову не более, чем от семи человек. Однако можно принести одно животное (овцу, козу, барашка) за всю семью. Кроме того, можно приносить жертвы за усопших, если они завещали это — также одно животное.

Традиция восходит к истории пророка Ибрагима (Авраам), которому Аллах приказал принести в жертву старшего сына. Несмотря на душевные терзания мужчина согласился, как и сам отпрыск. Однако во время жертвоприношения по воле Всевышнего нож не смог разрезать плоть. Ибрагим прошел испытание веры, а жертва была заменена животным.

Жертвенными животными делятся. Треть положено раздать беднякам и нуждающимся, вторую — гостям и родственникам. Шкура уходит мечетям. А остальное варится и съедается за праздничной трапезой.

Отметим, что в 2020 году имамам крайне рекомендуется отказаться от длинных проповедей в мечетях, ограничившись временем в 20-30 минут. Молящиеся должны соблюдать социальную дистанцию. Раздавать милостыню и встречаться на шумных праздничных трапезах с родственниками также крайне не рекомендуется.

ПОДРОБНЕЕ О ПРАЗДНИКЕ

Курбан-байрам: история, традиции и обычаи

Это одно из самых знаковых религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии Всевышнего (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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