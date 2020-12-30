В Ингушетии задержали банду крупных сбытчиков наркотиков, сказано в сообщении следственного управления СКР по республике.Группу создали осенью 2020 года. В нее входили семь человек, среди которых трое полицейских. По данным источника \\"КП\\", это старшие сержанты Руслан К. и Саид-Магомед М., а также младший лейтенант полиции Яхья К.. Вина первых двух сотрудников МВД подтвердилась в ходе контрольной закупки: полицейские продали за 5 тысяч рублей 2 флакона сильнодействующего наркотика и 4 капсулы \\"лирики\\".При задержании машина Яхья К. была забита продукцией — 2,5 тысяч флаконов \\"Тропикамида\\" и 5,6 тысяч капсул \\"лирики\\". В доме полицейских найдено еще около сотни наркотических средств.Источник \\"КП\\" в правоохранительных органах также сообщил, что в квартире одного из сотрудников обнаружен огромный запас патронов и гранат.- Изъяты две гранаты, три УДЗ [Ударно-Дистанционный Запал - Прим.], более 1,7 тысяч пистолетных патронов разного калибра и три магазина к АК 5,45. Один из задержанных - младший специалист по вооружению группы тыла. Кроме того, изъят пистолет \\"Стечкина\\", - рассказал собеседник издания.Найденные наркотики оценили в 5 млн рублей.- Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.234 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные организованной группой в крупном размере), - говорится в сообщении.Из-за расследования от службы отстранили начальника МО МВД России «Малгобекский» подполковника полиции, командира 3 взвода ОМВД России по Назрановскому району лейтенанта полиции и заместителя начальника полиции по ОП ОМВД России по Назрановскому району подполковника полиции.