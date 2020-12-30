На фото ниже счастливый пес из Чечни Дунай, сегодня он уже швед — Энцо, в объятиях хозяйки Джессики. В прошлом — плешивый никому не нужный пес из города Грозный. Живет теперь за 3,5 тысячи километров в небольшом городке Färentuna (Фарентуна).Дуная спасли от живодеров, устроивших отстрел уличных животных. Кроха спрятался в коробке в кустах. Мать его убили. Так и попал сирота в руки к девочке-волонтеру, потом — в Москву, где выздоровел от страшного демодекоза (клещ поражает кож и внутренние органы — ред.) и влюбил в себя всех, с кем повстречался.- В свои четыре месяца это было нечто! - делится куратор Дуная в Москве Татьяна. - Понимающий, терпеливый, ласковый. Все время вилял хвостиком. Даже плача при заборе крови и во время глубокого соскоба — делали, чтобы понять, какая гадость к нему прицепилась. С ним разговариваешь, а он смотрит в глаза, как будто все понимает.В заботливых руках Дунай скоро окреп. Шкурка стала мягкая, как у шиншиллы, ни следа от болезни не осталось. Быстро научился жить послушным питомцем в квартире — это была домашняя передержка, вселив надежду в волонтеров на скорое пристройство в постоянный дом. Но в России хозяина Дунаю не нашли. Волонтеры отослали бездомыша на кампанию по раздаче животных в Швецию. Всего за один день Дуная захотели забрать сразу девять семей! Куратор Татьяна и ее команда остановили выбор на семье Джессики.- И вот он уже валяется на своей кровати со своей мамой, -отмечает Татьяна. - Так я хотела, чтобы здесь нашлись родители, общаться без переводчика...Ну ничего. Тени сомнения нет у меня, он будет самым счастливым. Его по-настоящему ждали.Оказывается, уже на пути в новый дом у Дуная нашли очень нехорошую болячку «дирофиляриоз». И семья в Швеции не отказалась от него. Собаку полностью вылечили.