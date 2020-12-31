Курьезная новогодняя история произошла в дагестанском Дербенте. На центральной городской площади, во время проводов прошедшего 2020 года пожар охватил самую высокую елку Северного Кавказа. Видео инцидента распространилось в соцсетях.Новогодняя красавица в старейшем городе Российской Федерации – самая новомодная и крутая. Настолько, что из нее можно стрелять праздничными фейерверками! Однако, как показывает практика, нововведения не всегда оказываются безопасными. На кадрах опубликованных в соцсетях роликов видно, что один из вылетевших снарядов подпалил ветки самой роскошной кавказской красавицы.К счастью, пожар быстро заметили, а искусственная елка оказалась не слишком горючей. Дежурившие рядом пожарные быстро направили на красавицу струи брандспойтов и потушили пожар. Людей даже не пришлось эвакуировать с площади.Учитывая, что красавица пострадала совсем немного, жители Дербента продолжили отмечать праздник, несмотря на неприятный инцидент.КСТАТИС огоньком: Новогодняя елка сгорела дотла в центре Южно-СахалинскаДва года назад на центральной площади Южно-Сахалинска произошел самый запоминающийся и эпичный пожар с участием новогодней елки. Тогда красавица сгорела дотла, а видео распространились по всей сети (подробности).