Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение в центре Грозного. Об этом сообщает агентство \\"Рейтер\\" со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ.Однако, радикальное издание не приводит каких-либо доказательств причастности ИГ к инциденту в конце декабря в столице Чечни.Напомним, теракт в Грозном произошел 28 декабря 2020 года. Двое боевиков с ножами напали на сотрудников ППС в самом центре города, на проспекте Путина.Один из правоохранителей погиб. Ответным огнем нападавшие уничтожены. С огнестрельными ранениями в больницу увезли второго полицейского. Его состояние удалось стабилизировать.Позже правоохранителям удалось установить личности бандитов. Боевики оказались пекарями.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что в чеченской столице планируют построить «Музей Корана», которому присвоят имя погибшего накануне в Грозном от рук боевиков полицейского Магомеда Джабраилова. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.Международная террористическая организация «Исламское государство»* (запрещена в РФ).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Чечне «Музей Корана» назовут именем погибшего от рук боевиков полицейскогоВо время нападения скончался правоохранитель Магомед Джабраилов (подробнее)