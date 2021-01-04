В Предгорном районе Ставропольского края из-за крупной аварии на электроподстанции без света остались два города, село и больница – всего более 18 тысяч человек. Ведутся ремонтные работы.Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, серьезные неполадки произошли на кисловодской электроподстанции. Как результат – тысячи обесточенных абонентов в трех населенных пунктах.Самый большой удар ЧП нанесло по Кисловодску. Здесь без света остались больница, а также 2800 абонентов – порядка 8 тысяч человек. В Ессентуках в темноте пришлось сидеть 800 абонентам – это 2,4 тысячи человек. И последним частично обесточенным пунктом стала станица Ессентукская. 2733 абонента – это более 8 тысяч человек.– Для устранения поломки задействовано 5 бригад, 13 человек, 5 единиц техники, в том числе и от МЧС России. Ориентировочно электричество вернется в дома к 22:00 понедельника, – заявили в пресс-службе экстренного ведомства.