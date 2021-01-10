Четыре молодые жительницы Кабардино-Балкарской Республики захотели разбогатеть, обманув около 600 человек. Так, злоумышленницами оказались девушки от 28 до 34 лет. Правоохранителям удалось задержать их.Против подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям \\"Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса РФ \\" и \\"Мошенничество\\".Как сообщили \\"КП-Северный Кавказ\\" в пресс-службе республиканского управления МВД России, предварительно ущерб, причиненный жертвам, составил более 120 млн рублей.Ранее в соцсетях получила большой резонанс тема о вовлечении жителей КБР в финансовую пирамиду. Предположительно, с лета 2020 года доверчивых людей призывали вкладывать деньги в некий инвестиционный проект, связанный с закупкой медицинского оборудования под 60% в месяц.Известно, что деньги перечислялись на банковские карты десятками тысяч рублей, но потом не возвращались. Более того, обещанные проценты не выплачивались, вложенные средства также были утеряны.Злоумышленницы водворены в изолятор временного содержания.Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства, устанавливают всех участников банды для привлечения виновных лиц к ответственности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Житель Ингушетии трижды «минировал» банк, чтобы скрыть пропажу денег на работеЗа коварную идею придется теперь ответить перед законом (подробнее)