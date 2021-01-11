Прогноз погоды на январь 2021 года в Ставропольском крае: дожди, снег и падение температуры до -18 градусов. Мы собрали для вас самую актуальную информацию по погоде в Ставрополе на Ставрополье по данным GISMETEO.Начало месяца выдалось крайне теплым и бесснежным. Жители Ставрополя ругали погоду, совсем не соответствующую новогодним праздникам – температура в начале января колебалась на отметках от -2...-5 ночью до рекордных +18 градусов 9 января. Лишь в последнее воскресенье, 10 января, жители края дождались снега.ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СТАВРОПОЛЕ НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДАОднако следующие две недели обещают ставропольцам наверстать упущенное. С 11 по 14 января синоптики обещают жителям краевой столицы осадки в виде мокрого снега вперемешку с дождем. 13 числа вероятна гроза. Дневные температуры будут колебаться в районе 0...+5 градусов.После этого наступит резкое похолодание. Уже к понедельнику 18 января дневная температура может упасть до -5...-10 градусов, а ночью похолодать до -18. Настоящие крещенские морозы! Однако к середине недели погода смягчится, днем будет от -1...-4 градусов, ночью до -6. Начнутся снегопады, местами обильные.Последняя неделя января будет проходить в подобном режиме. Снегопады, днем -1..-3 градуса, ночью до -9. Серьезных потеплений не предвидится – погода наконец принесет в Ставрополь настоящую зиму.ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДАПогода в Кисловодске в январе 20201 года будет куда более теплой и приятной. В отличие от краевой столицы, здесь первая рабочая неделя будет куда более комфортой. 11-14 января будет тепло, местами до +18 градусов. Однако к выходным похолодает до -1...-5. К тому же времени дожди превратятся в снегопады.В начале следующей недели, на крещение, столбики термометров могут упасть до -12 ночью, однако к концу температура нормализуется до стандартных -1..-3 градусов. Снег будет мокрым, порой вперемешку с дождем.Последняя неделя января будет еще более теплой. Днем от 0 до +2 градусов, ночью заморозки до -7.Погода в Пятигорске в январе 2021 года будет чуть более теплой и располагающей, нежели в краевой столице. Первая неделя также окажется теплее – вплоть до 15 января будет стоять плюсовая температура, 13 числа – +7 градусов днем. Однако к Крещению похолодает до -5...-6 днем и до -11 ночью.Впрочем, вторая неделя только начнется с прохладной погоды. Уже к 22 января вновь потеплеет до +3..+4 градусов, а вот ночи будут достаточно прохладными – до -3...-5 градусов.Неделя с 25 по 31 января также будет достаточно комфортной, но мокрой. Снег с дождем будет подтапливаться днем – средняя температура будет держаться на отметках от 0 до +3 градусов, а ночью замерзать – -4...-6 градусов в среднем.Погода в Невинномысске в январе 2021 года в общем будет сходной со Ставропольской. В первую рабочую неделю будет тепло, но к крещению температура упадет до -5...-6 градусов днем и -15 ночью. С 21 января вновь начнет теплеть, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Последняя неделя с 25 по 31 января будет достаточно теплой – до +3 градусов днем и -1...-4 ночью.